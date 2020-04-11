نجل ترامب يسخر من جو بايدن بسبب ارتدائه كمامة مفتوحة عند الأنف

كتب هيثم سلامة

استغل دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى، أزمة فيروس كورونا الذى قتل آلاف في مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، كمادة للسخرية في عالم السياسة، حيث نشر صورة للمرشح الديمقراطى جو بايدن المنافس المحتمل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، وكان يرتدى بايدن فى الصورة قناع طبى "كمامة" مقطوع عند الأنف.

دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، سخر من المرشح الديموقراطي جون بايدن، من خلال صورة نشرها عبر حسابه يرتدى من خلالها كمامة مقطوعة ناحية الأنف، منوها أنه لايعلم أنها حقيقية أم زائفة، وأنه لم يتفاجىء لو كانت حقيقية.



نجل ترامب يسخر من منافس بايدن في الانتخابات بكمامة مقطوعة من الأنف

وقال عير حسابه بموقع انستجرام :" بصراحة لست متأكدًا مما إذا كان هذا حقيقيًا أو مزيفًا في هذه المرحلة. لن أتفاجأ حتى لو كان حقيقيًا. كل شخص لديه أولوياته وبالتأكيد ينطوي جو على استنشاق أشخاص آخرين بشكل غير مريح".

ويشار أن الحملات الانتخابية الأمريكية تشهد تقلبات كبيرة، في الوقت الذى أصبح من شبه المؤكد أن ينافس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السباق المقبل هو المرشح الديمقراطى جون بايدن، خاصة بعد إعلان السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تعليق حملته الانتخابية.

وكان أن السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، أعلن عن تعليق حملته للترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2020، وأكدت حملة ساندرز في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن السيناتور التقدمي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي، ما يفسح المجال للترشح أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن، ومن المقرر أن يتوجه ساندرز في وقت لاحق من اليوم بكلمة إلى مؤيديه بشأن تعليق حملته الانتخابية.