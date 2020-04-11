نائب محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات التنموية في العريش

شمال سيناء- محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم السبت فى بيان لها، أن اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، تفقدا عددا من المشروعات التنموية بمدينة العريش.

وقال نائب المحافظ، إنه تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين رئيسية فى مدينة العريش، ضمن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش، بجانب تفقد أعمال إعادة تأهيل عمارات التعاونيات بحى المساعيد .

أضاف نائب المحافظ ، أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير وتجميل مدينة العريش والتى اشتملت على رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية، وهى السادات والنصر والساعة والميناء والقاهرة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

وأشار نائب المحافظ إلى تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارة سكنية فى حى المساعيد بالعريش ، حيث يجرى حاليا العمل فى إعادة تأهيل عدد 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه.

بدوره أكد المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة فى مواعيدها المحددة تمهيدًا لافتتاحها بعد انتهاء أزمة كورونا، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وكانت محافظة شمال اعلنت فى بيان لها ان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد على رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية فى مدينة العريش وهى ميدان الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء.

أشار المحافظ إلى قرب الانتهاء من تطوير تلك الميادين ورصف الطرق المؤدية إليها حيث كان مقررًا افتتاحهم خلال العيد القومى للمحافظة فى 25 ابريل الجاري، ولكن للظروف التى تمر بها البلاد سيتم تأجيل الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

قال المحافظ أنه جرى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى قطاع المياه والإسكان ..مشيرًا إلى أنه كان مخطط فى العيد القومى للمحافظة افتتاح 4 محطات لتحلية مياه البحر بالعريش 3 محطات بطاقة 5 الآف متر مكعب فى اليوم ومحطة 10 الآف متر مكعب فى اليوم ، حيث أن هذه المحطات ستضخ 25 ألف متر مكعب فى اليوم فى شبكة المياه بالعريش..مؤكدًا على بدأ العمل فى اكبر محطة تحلية مياه فى أفريقيا والشرق الأوسط بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم فى المرحلة الأولى وأن المرحلتين الثانية والثالثة ستصل الى انتاج 300 ألف متر مكعب فى اليوم.

ولفت المحافظ إلى تطوير 3 مستشفيات وهى العريش وبئر العبد ونخل ، حيث سيتم تحويل 3 مستشفيات من قروى الى مركزى من بينهما مستشفيين بوسط سيناء، بجانب تطوير مستشفى العريش العام حيث انتهت المرحلة الأولى وسيتم البدء فى المرحلة الثانية وتقديم خدمات صحية جيدة..مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع 4 جامعات مصرية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بعد موافقة القيادة السياسية..مؤكدًا على أن الإرهاب لم يصدنا أو يمنعنا من تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

نائب محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العريش

نائب محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العريش

نائب محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العريش

نائب محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العريش