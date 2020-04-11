نائب محافظ القليوبية يفض 5 أسواق بشبين القناطر والخانكة خلال حملة مكبرة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

قاد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق الأسبوعية بالوحدات القروية التابعة لمركز شبين القناطر، وذلك في ضوء توجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفض السويقات العشوائية.

وأكد "حماد" أنه تم خلال الحملة فض الأسواق الأسبوعية بنطاق الوحدات القروية التابعة لمركز شبين القناطر يرافقه رئيس المركز والمدينة غريب أحمد على، حيث تم فض 3 سويقات ببالقرى التابعة للمركز، وكذلك أعمال رفع التراكمات الناتجة عن الأسواق، كما تابع جهود المبادرات الشبابية في تطهير وتجميل الشوارع والمبانى بكفر شبين واستمع لمقترحات وشكاوى المواطنين ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وخلال جولته أوقف نائب المحافظ، أعمال تشوين مواد بناء بغرض البناء بالمخالفة، كما أوقف جرار زراعى أثناء إلقائه مخلفات فى حرم مصرف كوم أشفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، حملة مكبرة لفض سوقين للخضار للباعة الجائلين بعرب العيايدة حفاظا على المواطنين، وذلك بحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، ومحمد عبد السلام رئيس الوحدة المحلية بعرب العيايدة، حيث تم فض 2 سوق للباعة الجائلين بعرب العيايدة لبيع الخضار وهم السوق الموجود بشارع المدرسة وسوق شارع محطة الصرف.

وأوضح طلال ربيع نائب رئيس المدينة، أنه تم التنبيه علي الباعة بعدم البيع وعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق، مما يسبب انتشار الأمراض بين المواطنين فتم فض السوق من البائعين الموجدين داخل السواق مما يسبب انتشار الأمراض.



أعمال فض السوق 2



أعمال فض السوق



فض السوق



فض سوق شبين



فض سوق مخالف بالخانكة