نائب إسنا: اعتماد إنشاء محطة صرف لقرى الجبل ومليوني جنيه لتجديد طريق الرحمة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خطوة ناجحة جديدة لدعم أهالى قرى جبل المدينة، وهى قرى "نجع العرب والجهنات ونجع أبو سعيد"، حيث تمت الموافقة الرسمية على الطلب المقدم من النائب فيصل عبد الرحمن راجح، إلى عاصم الجزار وزير الإسكان على توصيل الصرف الصحي للقرى المذكورة، واعتماد إنشاء محطة رفع بنجع العرب، وجاري تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع.

واستمراراً للخدمات العامة للمواطنين بمدينة إسنا، تقرر إحلال وتجديد كباري علي طريق الرحمة، حيث حصل أيضاً النائب فيصل راجح على موافقة رسمية واعتماد مالي بقيمة مليوني جني، وذلك للعمل على إحلال وتجديد كوبرى على ترعة الكرم "منتصف طريق الرحمة" مع التوسعة وزيادة الأحمال وعمل أسوار جانبية، وكذلك إحلال وتجديد كوبرى على ترعة إسنا الغربية "نهاية طريق الرحمة" مع عمل أسوار جانبية وتوسعه وزيادة أحمال، وتمت المعاينة من المهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا والمختصين برفقة النائب فيصل راجح، وجاري الطرح والإسناد لهذه المشروعات.

وكان قد قاد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة لمتابعة أعمال بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا، حيث تم البدء فى عمل الجسات اللازمة لتحديد أماكن مواسير المياه وخطوط التليفونات وإستكشاف المياه الجوفية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدن وقرى الأقصر، وقال المهندس محمد عشرى خلال الجولة، أنه تم توريد المواسير والفورم وكل الخامات الخاصة بالموقع، وتم ترتيب العمل بدءاً من الوصلات الفرعية والخطوط الرئيسية وجارى تنفيذ ذلك، وذلك بحضور محمود طه رئيس قسم المشروعات بالنمسا، والمهندس محمد سيد مسئول عن شركه التنفيذ، والمهندس ياسر النمر مفوض عن شركه المقاولين العرب، والمساحين والفنيين والعمالة والمعدات اللازمه لبدء العمل، وبحضور بعض الأهالى والقيادات الشعبية للمساعدة وتذليل العقبات، ومنهم العمدة أبو المكارم عبدالجليل، وعمر الشحات والكابتن عبد المعز النميرى ومحمود دشيش، والدكتور وائل على صلاح السيد وأيمن عبد الرضى وخالد عطية وكل أهالى النمسا على قلب رجل واحد لمساندة إنشاء المشروع، وأيضاً جارى بدء العمل بقرية المساوية خلال أيام، كما جارى البدء فى إجراءات التخصيص بقريه القرايا حتى يكتمل فى جميع قرى الوحدة المحلية.



نائب إسنا يعلن إعتماد إنشاء محطة صرف لخدمة قرى الجبل



النائب فيصل عبد الرحمن يعلن دعم قرى جبل إسنا