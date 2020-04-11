اليوم السابع
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مياه الصرف الصحى تكشف آلاف الإصابات غير المكتشفة بكورونا فى أمريكا

السبت، 11 أبريل 2020 12:34 م
مياه الصرف الصحى تكشف آلاف الإصابات غير المكتشفة بكورونا فى أمريكا كورونا
كتب محمد جمال

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أفاد موقع "فوكس نيوز" الأمريكى بالعثور على آثار لفيروس كورونا المستجد بمستويات أعلى من المتوقع، وذلك فى مياه الصرف الصحى بولاية ماساتشوستس، وجمع باحثون من شركة "Biobot Analytics"، فى أواخر مارس الماضي، عينات من منشأة مياه الصرف الصحي لمنطقة حضرية غير مسماة فى ماساتشوستس، ووجد الفريق مستويات أعلى من المتوقع لآثار "كوفيد-19" فى مياه الصرف الصحى، قائلا إن ذلك يشير إلى وجود عدد أكبر من المرضى، الذين لم يتم تشخيصهم بعد.

 

وتعادل جزيئات الفيروس التى تم العثور عليها إصابة نحو 2300 شخص فى تلك المنطقة، لكن فى وقت إجراء الدراسة، لم تكن هناك سوى 446 حالة مؤكدة فى المنطقة، وأكد إريك ألم، أحد مؤلفى الدراسة، التى لم تتم مراجعتها بعد، أن البشر ليس معرضا لخطر الإصابة بالفيروس من مياه الصرف الصحي، مضيفا "لكن بحثنا قد يكون قادرا على تحديد مدى انتشار الفيروس فى المنطقة".

 

من جهتها، قالت ماريانا ماتوس، الرئيس التنفيذى لشركة "Biobot Analytics": "من المثير للاهتمام أن ما عثرنا عليه يفوق عدد الحالات المؤكدة".

 

وأشارت إلى أنه تم تبادل النتائج مع مسؤولى الصحة، الذين أكدوا بدورهم أنه "من الطبيعى أن تكون هناك حالات لم يتم تشخيصها بعد".


كورونا

فيروس كورونا

ماساتشوستس

الصرف الصحى

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