مواقيت الصلاة اليوم السبت 11/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:20
ميعاد صلاة العشاء 7:40
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:57
توقيت صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 17: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:36 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:54 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16
توقيت صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:19 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:42 م
ميعاد صلاة العشاء 7:52 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:45 م
توقيت صلاة العشاء 7:57 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
ميعاد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:49
توقيت صلاة الظهر 11:41 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:06
موعد صلاة العشاء 7:24 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:27 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 4:06 م
توقيت صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:20
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
مواقيت صلاة العشاء 7:31 م
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