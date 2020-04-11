مواقيت الصلاة اليوم السبت 11/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:03 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:20

ميعاد صلاة العشاء 7:40

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:57

توقيت صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 17: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:36 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:54 ص

توقيت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16

توقيت صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:26



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

موعد صلاة المغرب 6:42 م

ميعاد صلاة العشاء 7:52 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:38 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:45 م

توقيت صلاة العشاء 7:57 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:10 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

ميعاد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:49

توقيت صلاة الظهر 11:41 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:06

موعد صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 7:58 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:27 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 4:06 م

توقيت صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:20

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

مواقيت صلاة العشاء 7:31 م