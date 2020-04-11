اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 11/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 11 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 11/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 4:03   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:20
 
ميعاد صلاة العشاء 7:40 
 
 
 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:01 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:26 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:47 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:57 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 17: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:36 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:54 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:44 
 
موعد صلاة العصر 3:16 
 
توقيت صلاة المغرب 6:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:19 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:11 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:26 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م 
 
موعد صلاة العصر 3:47 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:42 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:52 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م 
 
موعد صلاة العصر 3:51 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:45 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:57 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:10 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:17 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:29 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:49 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:06 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:40 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:58 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:27 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 4:06 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:57 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:20 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 3:57 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:49 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:12 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:31 م 
 
 
 

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