اليوم السابع
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منظمة الصحة العالمية تقدم نصائح للآباء للتعامل مع أطفالهم خلال العزل المنزلى

السبت، 11 أبريل 2020 06:38 م
منظمة الصحة العالمية تقدم نصائح للآباء للتعامل مع أطفالهم خلال العزل المنزلى منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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قدمت منظمة الصحة العالمية نصائح للآباء بخصوص التعامل مع أطفالهم خلال العزل المنزلى، لمنع تفشى وانتقال عدوى كورونا المستجد، قائلة: "اعتن بنفسك حتى تتمكن من رعاية أطفالك".
 
وقالت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "منزل مزدحم وفوضوي؟، الأطفال يبكون؟، يصرخ المراهقون؟، اجتماعات متتالية عبر الإنترنت؟ خذ نفس عميق، خذ استراحة. افعل شيئًا لنفسك، اعتن بنفسك حتى تتمكن من رعاية أطفالك".
 
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

وفى سياق آخر قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

وكان مسئولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.

وقالت جيونغ إيون-كيونغ مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

وردا على سؤال من رويترز عن التقرير، قالت منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان مقتضب "نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفرادا أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19... جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام".

وقالت: "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية. من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح".

وأضافت المنظمة: "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".


منظمة الصحة العالمية

جائحة كورونا المستجد

كورونا نيوز

كورونا ميتر

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