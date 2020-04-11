منصة الشباب الإلكترونية بمكتبة الاسكندرية تطرح قضايا التثقيف الذاتي

الإسكندرية جاكلين منير

نظم برنامج أنشطة الشباب التابع لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية نشاطه الأسبوعي "منصة الشباب" مساء السبت حول موضوع الوعي الذاتي، وسوف يواصل فعالياته في الثامنة من مساء السبت كل أسبوع بعدد من المحاضرات حول موضوعات متنوعة تتعلق بتكوين الشباب منها التسويق الرقمي والمهارات الحياتية، والتوعية الصحية، وبخاصة الوقاية من فيروس كوفيد 19 الشهير بكورونا، والثقافة البيئية، وريادة الأعمال. ويوفر "منصة الشباب" مساحة تلاقي بين الشباب عن طريق استخدام آليات التواصل الإجتماعي والالكتروني، ويقدم لهم توعية في كافة المجالات، ويدعم تمكينهم معرفيا وثقافيا، ويشجع النماذج الإيجابية بينهم. بدأ البرنامج نشاطه في منتصف مارس الماضي، ويشمل سلسلة من الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشية.

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، اهمية برنامج أنشطة الشباب الذي تتبناه المكتبة في بناء قدرات الشباب وتنميتهم، ايمانا باهمية دور الشباب في بناء المجتمع وضرورة إكسابهم مهارات شخصية ودعم ثقافتهم وصقل مواهبهم الابداعية بهدف مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العصر. وأضاف أن البرنامج يمثل منصة لتبادل الافكار ما بين الشباب المحلي والدولي، ويتبنى العديد من المبادرات أبرزها برنامج تدريب شباب اتحادات الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تعمل علي التوسع في تقديم خدماتها علي الصعيد الرقمي، منها برنامج منصة الشباب، وإتاحة مائتي ألف كتاب علي الانترنت، وعرض أنشطة وفعاليات المكتبة الثقافية والفنية علي قناتها علي يوتيوب