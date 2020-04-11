مكتبة الإسكندرية معاك في البيت "جولات حية من داخل المكتبة"

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية مبادرة بعنوان "مكتبة الإسكندرية معاك في البيت"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية والتنويرية عن بعد لكل روادها داخل مصر وخارجها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا

وأكد الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة أن المبادرة تهدف إلى استمرار التواصل مع زوار المكتبة؛ منذ الآن وحتى بداية شهر رمضان الكريم عن طريق تقديم برامج مصممة خصيصا تشمل جولات حية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وتُبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع الفيسبوك

و أشارت مكتبة الاسكندرية فى بيان لها أن فعاليات المبادرة تبدأ بعد غد الإثنين 13 إبريل وذلك في الثانية عشرة ظهراً بجولة حية من داخل مُتحَف السادات تستمر حتى الثانية عشرة والنصف، تعقبها في الساعة الواحدة ظهراً جولة حية من داخل مُتحَف المخطوطات

وتنطلق في ثاني أيام المبادرة الأربعاء 15 إبريل جولة حية من داخل مُتحَف الآثار في الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية عشرة والنصف، تعقبها في الواحدة ظهرًا جولة من داخل متحف تاريخ العلوم بمركز القبة السماوية

وتختتم المبادرة فعالياتها يوم الأربعاء 22 إبريل بجولة حية في الثانية عشرة ظهرًا من معرض كتاب الفنان، تعقبها جولة أخرى في الواحدة ظهرًا من معرض الفن الشعبي، وفي السادسة مساءً يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي أمسية فلكية لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك

وسوف يتم الإعلان عن الجولات والفعاليات بشكل أسبوعي، وفي حالة تغيير المواعيد الخاصة بالفعاليات المُعلن عنها، أو حدوث أي ظرف استثنائي يتطلب تأجيل الفعالية المعلن عنها، سيتم الإعلان على موقع المكتبة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التعديل