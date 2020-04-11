اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية معاك في البيت "جولات حية من داخل المكتبة"

السبت، 11 أبريل 2020 02:35 م
مكتبة الإسكندرية معاك في البيت "جولات حية من داخل المكتبة" مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أطلق قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية مبادرة بعنوان "مكتبة الإسكندرية معاك في البيت"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية والتنويرية عن بعد لكل روادها داخل مصر وخارجها في ظل  الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا

وأكد الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة أن  المبادرة تهدف إلى استمرار التواصل مع زوار المكتبة؛ منذ الآن وحتى بداية شهر رمضان الكريم عن طريق تقديم برامج مصممة خصيصا تشمل جولات حية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وتُبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع الفيسبوك

و أشارت مكتبة الاسكندرية فى بيان لها أن فعاليات المبادرة تبدأ بعد غد الإثنين 13 إبريل وذلك في الثانية عشرة ظهراً بجولة حية من داخل مُتحَف السادات تستمر حتى الثانية عشرة والنصف، تعقبها في الساعة الواحدة ظهراً جولة حية من داخل مُتحَف المخطوطات

وتنطلق في ثاني أيام المبادرة الأربعاء 15 إبريل جولة حية من داخل مُتحَف الآثار في الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية عشرة والنصف، تعقبها في الواحدة ظهرًا جولة من داخل متحف تاريخ العلوم بمركز القبة السماوية

وتختتم المبادرة فعالياتها يوم الأربعاء  22 إبريل بجولة حية في  الثانية عشرة ظهرًا من معرض كتاب الفنان، تعقبها جولة أخرى في الواحدة ظهرًا من معرض الفن الشعبي، وفي السادسة مساءً يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي أمسية فلكية لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك

 وسوف يتم الإعلان عن الجولات والفعاليات بشكل أسبوعي، وفي حالة تغيير المواعيد الخاصة بالفعاليات المُعلن عنها، أو حدوث أي ظرف استثنائي يتطلب تأجيل الفعالية المعلن عنها، سيتم الإعلان على موقع المكتبة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التعديل


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة