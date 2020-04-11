اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مطار الملك فهد الدولى بالدمام يستقبل أولى رحلات إعادة السعوديين من الخارج

السبت، 11 أبريل 2020 02:02 م
مطار الملك فهد الدولى بالدمام يستقبل أولى رحلات إعادة السعوديين من الخارج مطار الملك فهد بالدمام
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 وصلت أولى الرحلات التى تقل مواطنيين سعوديين عالقين بالخارج إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها (219) مواطناً، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني  وفق وكالة الأنباء السعودية.


وياتى ذلك فى إطار تنفيذ إجراءات احترازية حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد ، و طبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب.

ولدى وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الاركاب.


وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب.


وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لوزارة التعليم، والمزود بكافة الخدمات وإجراءات السلامة، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الاجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.


السعودية

مطار الملك فهد

رحلات اعادة السعوديين

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة