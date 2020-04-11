مطار القاهرة ضمن أضخم 10 مطارات محورية فى الشرق الأوسط

حصل مطار القاهرة الدولى، على الترتيب الثامن فى قائمة أضخم المطارات المحورية فى الشرق الأوسط، بمؤشر مشاركة دولية يتجاوز الـ50%، وذلك وفقا للتقرير السنوى الدولى الصادر آخر مارس الماضى عن مؤسسة "OAG" العالمية المتخصصة فى مجال السفر والطيران.

وحافظت الشركة الوطنية مصر للطيران، على كونها الداعم والمعين لمطار القاهرة الدولى، فى الحصول على ترتيب ضمن قائمة أضخم المطارات المحورية بالمنطقة، وذلك بنسبة مشاركة بالرحلات الجوية تصل إلى 52%، حسبما أشار إليه تقرير مؤسسة "OAG".

وجاءت مطارات دبى والرياض وجدة وأبوظبى ومسقط والكويت، أيضا ضمن قائمة الـ 10 مطارات الأضخم محورية بالشرق الأوسط، وذلك وفقا لتقرير المؤسسة العالمية المتخصصة فى السفر والطيران، وتوقع التقرير، أن حركة النقل الجوى للسنوات المقبلة والجهود المبذولة من قبل الدول العربية ستمكن مطاراتها من تبوء ترتيب أعلى عالميًا وليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط.

يذكر أن مطار القاهرة الدولى، شهد خلال العام الماضى 2019، تنفيذ العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة على المستوى التأمينى والحيوى وأعمال رفع الكفاءة لصالات الركاب الثلاثة، فضلًا عن تزويده بأحدث الأجهزة الأمنية المطورة والتكنولوجية فى التعامل وتسهيل الإجراءات للركاب والمسافرين، وهو ما جعله يشهد تدشين خطوط طيران جديدة مع عدة دول منها كييف وسيشوان.