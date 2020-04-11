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مسيحيو بولندا يؤدون "اعتراف" عيد الفصح من السيارة تجنبا للإصابة بكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 09:37 ص
مسيحيو بولندا يؤدون "اعتراف" عيد الفصح من السيارة تجنبا للإصابة بكورونا اعتراف عيد الفصح من السيارة فى بولندا
كتب محمد رضا

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بدأ كاهن فى بولندا فى الحصول على اعتراف من المؤمنين بساحة انتظار سيارات كنيسته فى العاصمة البولندية وارسو، حيث تعطل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أحد أكثر الطقوس المقدسة لدى الروم الكاثوليك فى الفترة التى تسبق عيد الفصح.

 

يجلس الأب ماتيوش كيلارسكى، على كرسى ويرتدى قناعًا جراحيًا للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجى، وهو يستمع إلى أبرشياته ويمنحهم الغفران أثناء ميلهم من نوافذ سيارتهم، وقال الأب ماتيوش، لـ"رويترز"، "من أمان سيارتهم، يمكنهم رعاية أرواحهم مع حماية أجسادهم من الجراثيم فى هذا الوقت الخاص".

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ويحتفل الآلاف من الروم الكاثوليك فى جميع أنحاء العالم اعتبارًا من يوم الجمعة بعيد الفصح، وهو أحد أهم الأعياد فى التقويم المسيحى، وسط قيود صارمة على الحياة العامة والعبادة الدينية حيث تسعى الحكومات للحد من الوباء.

 

فى بولندا، واحدة من أكثر دول أوروبا تدينًا، لا يمكن أن يتجمع أكثر من شخصين فى نفس الوقت، ويمكن لخمسة أشخاص حضور القداس، كما يتم إغلاق المدارس والمطاعم ومعظم المحلات التجارية بموجب إجراءات صارمة من قبل الحكومة لوقف انتشار الفيروس الذى قتل حتى الآن 181 شخص فى بولندا، وأكثر من 102 ألف شخص حول العالم.

 

وقال كيلارسكى، إنه على الرغم من أنه يبدو علنيًا، إلا أن الاعتراف من السيارة يمكن أن يكون خاصًا، وأضاف "يمكن تجربة ذلك بشكل منفصل تمامًا، فهناك مسافة كافية".

 

غالبًا ما تعقد الكنائس فى بولندا جلسات طوال الليل لاستيعاب المؤمنين الذين يرغبون فى الاعتراف قبل عطلة عيد الفصح، وقال تاديوس ألكسندرويكز، كاهن الرعية فى معبد العناية الإلهية، إحدى أكبر كنائس وارسو، حيث تدير كيلارسكى المصلين، إن حل "القيادة" هذا العام، إذا نجح، قد يتكرر فى المستقبل.

 

وبالنسبة لـ Szymon ، البالغ من العمر 23 سنة، من مواطنى وارسو، يقول إن هذا الخيار مرحب به، وأضاف "ربما يبدو الأمر مثل القيادة فى ماكدونالدز، لكن هذا ليس ما كنت أفكر فيه أثناء الاعتراف.. المهم هو اللحظة، وليس ما إذا كانت تحدث فى كنيسة جميلة، أو فى الطبيعة، أو فى سيارة".

 


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