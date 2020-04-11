اليوم السابع
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مستشفيات جامعة عين شمس تبدأ تصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض

السبت، 11 أبريل 2020 12:40 م
مستشفيات جامعة عين شمس تبدأ تصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض تصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات عين شمس
كتب محمود راغب

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قالت جامعة عين شمس إنه فى إطار جهود الجامعة لسد عجز المستشفيات الجامعية من المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض تم توجية ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية لسد احتياجات المستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ، ودكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس واشراف الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعيه و مدير مكافحه العدوى.
 
 
وأشارت الدكتورة سامية عبدة إن الجامعة منذ 2015 تضم ورشة للخياطة تابعة لمستشفيات جامعة عين شمس تتولى تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للانواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات وخلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات مع وجود نقص فى هذه المستلزمات بالسوق فتم التوجه لتحسين جودة خدمة هذة الورشة فى محاوله لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزء كبير من احتياجاتنا. 
 
 
واشارت د. سامية عبدة إلى انه يتم إتباع القواعد الصحية للنظافة مع العاملين من ارتداء الكمامات اثناء عمليات الانتاج، لافته إلى أن الجامعة تضم ورشتين احدهما فى المستشفيات الجامعية والآخرى فى مستشفى عين شمس التخصصى.
 
 
وناشدت د. سامية عبدة الجميع لترشيد فى استهلاك المستلزمات الطبية الوقائية وخاصة الكمامات مع العمل على الاستخدام الرشيد فى وقت احتياج لها من أجل عدم إحداث اى نقص قد يؤدى إلى عجز عن توفير الاحتياجات الخاصة بالاطباء والتمريض.
 
 

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