اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 04:02 م
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مستشار النمسا يدعو للتمسك بالتباعد الاجتماعى ويعلن عن مساعدات لشركات الطيران

السبت، 11 أبريل 2020 03:55 م
مستشار النمسا يدعو للتمسك بالتباعد الاجتماعى ويعلن عن مساعدات لشركات الطيران المستشار النمساوى سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)

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دعا المستشار النمساوى سباستيان كورتس، المواطنين إلى استمرار الالتزام بقيود الخروج من المنازل خلال فترة عيد القيامة وما بعدها حتى لا يتجدد انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال كورتس - في تصريحات اليوم السبت، بمناسبة السبت المقدس وهو ليلة عيد القيامة بالتقويم الغربي - أن مقابلة الأصدقاء وأفراد العائلة في العيد أمر غير مقبول ويمكن أن يكون الأكثر خطورة على البلاد في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة.

وأشار كورتس إلى العودة إلى الافتتاح التدريجي للمحلات التجارية اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، لافتًا إلى أن المدارس قد تعود في منتصف مايو مع إجراءات أمان خاصة مثل استخدام الأقنعة الطبية الواقية.

وأبدى مستشار النمسا استعداده لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية مجزية لشركات الطيران النمساوية بشرط الاحتفاظ بالعمالة وتأمين الوظائف، منوها بأن الدولة تدرس تقديم نحو 800 مليون يورو للخطوط الجوية النمساوية.

وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13700 شخصًا بينما توفى 337 شخصًا، وقال بيان للوزارة اليوم، إن جاري حاليا علاج 1036 حالة في المستشفى منها 246 حالة بالعناية المركزة بينما تعافى 6604 حالات .

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في مدينة تيرول (3248) بينما جاءت بقية الولايات على النحو التالي : بورغنلاند (259) وكارينثيا (376) والنمسا السفلى (2272) والنمسا العليا (2110) وسالزبورغ (1154) وستيريا (1499) و فورارلبرغ (820) ثم العاصمة فيينا (1975).
يشار إلى أن الحكومة النمساوية جددت الدعوة إلى الالتزام بقرارات التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الأمنة خلال احتفالات البلاد بعيد القيامة .

وكانت النمسا،أعلنت تمديد إغلاق حدودها مع سلوفاكيا والتشيك، ومنع عبور الأشخاص، حتى يوم 27 أبريل المقبل، ويتم السماح فقط للنمساويين لمن قام بإجراء اختبار كوفيد 19، وثبت سلبية الاختبارات عليه، وإلا سيتم الخضوع للحجر الصحى لمدة 14 يوما.

النمسا

كورونا

فيروس كورونا

مستشار النمسا

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