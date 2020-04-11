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مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 03:00 ص
مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا المشاركون فى المبادرة
الدقهلية شريف الديب

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قرر أهالى قرية العزيزية، التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، جمع مبلغ من المال لمساعدة الذين فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والمشاركة فى رفع المعانة عن كاهلهم خلال تلك الفترة وتفعيل المشاركة الاجتماعية .

وبعد تشاور عدد من كبار القرية عن الفكرة والمساعدة لبعض الأسر القريبة،  اقترح أحدهم التوسع بالفكرة، من خلال مجلس العائلة المشكل والمكون من كل العائلات بالقرية، فقرروا رصد أحوال كل عمال اليومية بالقرية، والأسر الأكثر احتياجا، وقاموا بإطلاق مبادرة توفير 1000 جنيه لـ1000 أسرة، وعلق بعضهم بأن هناك صعوبة فى تحقيق هذا.

وقرر القائمون على المبادرة التوسع فى جمع التبرعات عن طريق عمل مزاد، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي لضمان أكبر مشاركة لأهالى القرية.

ويقول نسيم شلبي أحد القائمين على المبادرة، إنهم فوجئوا باستجابة كبيرة، وانهالت التبرّعات من داخل القرية وخارجها، حتى بلغت وتوقفت عند 986 ألف جنيه خلال 48 ساعة فقط.

وتابع "شلبى"، أنه قام أحد الحاضرين بدفع 14 ألف جنيه، وتم اكتمال المبلغ إلى مليون جنيه، كما تم التبرع بقطعتى أرض واحدة مساحة 170 مترا، والأخرى 150 مترا وتم تقدير قيمتها بنحو 1.6 مليون جنيه.

وأضاف "شلبى"، أنه تم حصر الأسر الموجودة بالقرية، وتم مراجعتها بالكامل، ووضعها على جهاز كمبيوتر، كما تم الاستعانه بالاسر المحتاجة، من خلال قاعدة البيانات الموجودة فى الجمعيات الخيرية الموجودة بالقرى، وتم مراجعتها، وتم تصفية الأسر الأكثر الاحتياجات إلى الأقل احتياجا، حتى وصلت إلى 1000 أسرة.

وأوضح شلبي إلى أن اللجنة استقبلت بعض التبرعات العينية فهناك من تبرع بالذهب والسكر والقشطة والجبنة الرومى، للمساعدة والمشاركة فى المبادرة، وبالفعل تم الانتهاء من جمع المبلغ وسوف يتم التوزيع خلال يومين، وأكد أن بلغت إجمالي قيمة التبرعات مايقرب من 3 ملايين جنيه.

وأضاف شلبي، أن المبادرة بدأت تفتح آفاقا جديدة للقائمين وهي التحول عقب الخروج من الأزمة الحالية، فى عمل مشروعات بالقرية تجذب عمالة، والربح يتم توزيعه على الأسر المحتاجة، وهناك بعض المبادرات الأخري سوف تتم بالقرية.


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