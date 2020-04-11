اليوم السابع
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مدير المستشفى التعليمي بطنطا: تعقيم وقائى بالعنايات المركزة

السبت، 11 أبريل 2020 02:42 م
مدير المستشفى التعليمي بطنطا: تعقيم وقائى بالعنايات المركزة المسح الذرى لمرضى الاورام
الغربية - مصطفى عادل

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أكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، انه تم إجراء التعقيم الوقائي بالعنايات المركزه بالمستشفى طبقا للمواصفات القياسية ، الي جانب عمليات التطهير المستمرة يوميا لجميع أقسام ووحدات المستشفى، موضحا توفير بدل العزل وماسكات عالية الجودة وتعقيمها بالمستشفى التعليمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الإستفادة من إمكانيات المستشفى.

 

وقال "سليم"  فى بيان له  إن هذه المشاركة المجتمعية للمستشفي تأتي في إطار خطه جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع ، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات لمواجهة اى خطر محتمل فى ظل الظروف الراهنة وتوفير أقصى درجات التأمين للفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع إدارة مكافحه العدوى والترصد بالمستشفيات.

وأضاف مدير المستشفى التعليمي، أنه تم إجراء المسح الذرى البوزيترونى PET SCAN لعدد من مرضي القسم المجانى بالمستشفى استكمالا لمنظومة العلاج الحالى بالمستشفيات الجامعية وتطبيقا للسياسة العامة التي تنتهجها جامعة طنطا  فى رفع العبء عن كاهل المرضى.

وكانت مستشفى حميات طنطا بمحافظة الغربية، قد احتجزت مندوبة إحدى شركات التغذية المتعاقدة مع مستشفيات جامعة طنطا، بعد ثبوت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى العزل بكفر الزيات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المذكورة تغيبت عن عملها بمطبخ المستشفى التعليمي العالمى، وعادت لعملها منذ عدة أيام، وكانت تشعر بأعراض التعب والمرض، وقام أطباء المستشفى بإجراء تحاليل لها، وأشعة على الصدر، ولم تُظهر التحاليل أي شيء، فيما شك الأطباء فى الأشعة التي أجريت لها، فتم تحويلها لمستشفى صدر طنطا.

وأضاف "غنيم" لـ"اليوم السابع" أن أطباء مستشفى صدر طنطا لم يكتشفوا إصابتها بالمرض، وقاموا بإخطار مستشفى طنطا الجامعى بذلك، وبدورهم قام أطباء المستشفى التعليمي بإخطار مديرية الصحة وتم تحويلها لمستشفى حميات طنطا، وتبين إيجابية إصابتها بالفيروس.

 

 


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