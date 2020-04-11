مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يجرى اجتماعا بالإدارات بـ"الفيديو كونفرانس"

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري الإدارات الفرعية بالمدن، لرصد الوضع الحالي داخل كل إدارة، والمجهودات المبذولة على صعيد متابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الهيئات الشبابية والرياضية، ومنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه "الصبروط"، مديري الإدارات بالتوسع فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات عبر الوسائل الإليكترونية أون لاين، وطرح تنفيذ المبادرات الثقافية والفنية، فى نفس التوقيت مثل مبادرة "الفن فى البلكونة" التى تتاح أمام الشباب من أجل المشاركة بها، واظهار مواهبهم الفنية، مطالباً بتوحيد آليات بث الأنشطة والفعاليات من خلال البوابة الاليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب وإذاعة الشباب الخاصة بالوزارة.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، على ضرورة الاستفادة من الفترة الحالية فى مراجعة ترتيب وتهيئة الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية فى كل إدارة استعداداً للمرحلة المقبلة بعد عودة الأنشطة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لقرارات الحكومة المصرية بشأن غلق المنشآت الشبابية والرياضية ضمن مجموعة من الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما استعرض الاجتماع، نتائج المبادرة التى نفذتها الديرية بمشاركة نحو 2300 شاب وفتاة لتطهير وتعقيم مراكز الشباب والقري فى مختلف المحافظات تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية للشباب، بالإضافة إلى الاستعداد التام للمنشآت الشبابية للمساهمة المجتمعية فى المجالات الصحية، والاستفادة منها فى تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه الصبروط، بضرورة متابعة سير الأعمال وتيسير أعمال البريد والمعاشات أمام المواطنين وفتح مراكز الشباب أمامهم مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتحويل المشروعات بالمراكز لتنفيذها اون لاين ، وكذلك التجهيز والاستعداد لمسابقات شهر رمضان ووضع خطط بديلة.



اجتماع إدارات الشباب



اجتماع شباب القليوبية