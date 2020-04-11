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مديرية أمن الأقصر تطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوزيع مواد غذائية للأكثر إحتياجاً

السبت، 11 أبريل 2020 06:36 م
مديرية أمن الأقصر تطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوزيع مواد غذائية للأكثر إحتياجاً مبادرة كلنا واحد لتوزيع المواد الغذائية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، إطلاق مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية إطلاق فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، حيث تم خلالها توزيع المواد الغذائية والسلع على المواطنين بالأسر الأكثر فقراً فى منطقة حاجر كومير لدعمهم خلال تلك الفترة الراهنة.

وشارك فى عمليات توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة الداخلية "كلنا واحد" بمدينة إسنا جنوب الأقصر، كل من اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن بالأقصر، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبحضور مسئولى العلاقات العامة والإنسانية بمديرية الأمن بالأقصر، وعدد من رجال الشرطة، والمهندس محمد السيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد النعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير، حيث تم توزيع مواد غذائية علي المواطنين الأكثر فقراً بناحية حاجر كومير وعزبة الظروب، بحضور عمد ومشايخ القرية وأهالي القرية.

وكانت قد واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فعاليات المرحلة الثانية عشرمن مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقتها وزارة الداخلية، بدءً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور ، فى أكثر من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 18 سلسلة بـ 776 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة ، ووفرت تلك الفاعلية كافة السلع بجودة عالية، وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، كما تم التنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، بالإضافة إلى التنسيق مع كبار تجار الجملة، بإعداد سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية، تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

 


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