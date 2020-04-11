مخالفا التوصيات.. رئيس البرازيل يزور مستشفى بلا كمامات أو قفازات

خالف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المشكك في خطورة كورونا توصيات الأطباء بالحجر الصحي، حيث زار مستشفى وصيدلية في العاصمة برازيليا وصافح الجمهور دون ارتداء كمامة وقفازات.

وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن بولسونارو تجاهل للمرة الثانية خلال يومين، كل قواعد التصرف في الأماكن العامة المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

والجمعة زار الرئيس البرازيلي خلال جولته في أحياء سكنية وتجارية بالعاصمة، مستشفى تابعا لوزارة الدفاع، من ثم تفقد صيدلية مجاورة ليتوجه لاحقا إلى أحد المنازل بالمنطقة.