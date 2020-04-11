اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مخالفا التوصيات.. رئيس البرازيل يزور مستشفى بلا كمامات أو قفازات

السبت، 11 أبريل 2020 06:00 ص
مخالفا التوصيات.. رئيس البرازيل يزور مستشفى بلا كمامات أو قفازات رئيس البرازيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خالف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المشكك في خطورة كورونا توصيات الأطباء بالحجر الصحي، حيث زار مستشفى وصيدلية في العاصمة برازيليا وصافح الجمهور دون ارتداء كمامة وقفازات.

وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن بولسونارو تجاهل للمرة الثانية خلال يومين، كل قواعد التصرف في الأماكن العامة المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

والجمعة زار الرئيس البرازيلي خلال جولته في أحياء سكنية وتجارية بالعاصمة، مستشفى تابعا لوزارة الدفاع، من ثم تفقد صيدلية مجاورة ليتوجه لاحقا إلى أحد المنازل بالمنطقة.

وفضل بولسونارو، الذي لا يزال يعرب علنا عن شكوكه في جدوى إجراءات العزل الاجتماعي، عدم ارتداء كمامة أو قناع واق وقفازات، وتفاعل بنشاط مع المواطنين حيث تحدث مع الجمهور والتقط الصور وصافح كل الراغبين، ولامس وجهه ومسح أنفه مرارا.

 


البرازيل

رئيس البرازيل

الحجر الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

الرى: تطوير مشروعات على مساحة 7476 فدانا باستثمارات 183.739 مليون جنيه

الرى: تطوير مشروعات على مساحة 7476 فدانا باستثمارات 183.739 مليون جنيه

8 حالات لن يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

شركات الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط تواجه خسائر 23 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط تواجه خسائر 23 مليار دولار بسبب كورونا

ماذا تفعل إذا خالطت شخصا مصابا بكورونا؟.. الرعاية الصحية تجيب

ماذا تفعل إذا خالطت شخصا مصابا بكورونا؟.. الرعاية الصحية تجيب

اعرف حقك.. كيف يمكنك إعادة أو استبدال السلع ومتى لا يحق لك؟

اعرف حقك.. كيف يمكنك إعادة أو استبدال السلع ومتى لا يحق لك؟

مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا

2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا

التضامن تبدأ غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر الثلاثاء المقبل.. وتحدد مواعيد الاستلام

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر الثلاثاء المقبل.. وتحدد مواعيد الاستلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة