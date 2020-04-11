اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة فى الكونغو ترفض الإفراج بكفالة عن مدير مكتب الرئيس فى قضية اختلاس

السبت، 11 أبريل 2020 08:44 م
محكمة فى الكونغو ترفض الإفراج بكفالة عن مدير مكتب الرئيس فى قضية اختلاس عناصر من شرطه الكونغو
كينشاسا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة فى الكونغو، اليوم السبت، الإفراج عن فيتال كاميرهى مدير مكتب رئيس الدولة وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس المال المخصص لبرنامج حكومى للبنية الأساسية، وألقى القبض على كاميرهى يوم الأربعاء وأودع سجن ماكالا فى العاصمة كينشاسا بعد استجوابه من قبل مدعين عموم.

 

وكان كاميرهى قد وافق على دعم الرئيس فيليكس تشيسيكيدى فى انتخابات أجريت عام 2018 متوقعا خلافته فى عام 2023.

 

وخاض كاميرهى وتشيسيكيدى الانتخابات بوعود بالقضاء على الفساد فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهز إلقاء القبض على كاميرهى المؤسسة السياسية.

 

وجاء فى قرار هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة "اقتنعت المحكمة بأن هناك ضرورة مطلقة لوضعه رهن احتجاز وقائى لحين استكمال التحقيق فى القضية الحالية لأن هناك مؤشرات خطيرة ضده صوب الإدانة".

 

وجاء فى أوراق القضية التى اطلعت عليها رويترز أن المدعى الذى يشرف على التحقيق فى القضية قال إن كاميرهى الذى أدار مشروعا للأشغال العامة ميزانيته 304 ملايين دولار حول أموالا إلى شركات وهمية وأن هذه الأموال شملت 47 مليون دولار مخصصة لإسكان عام وعشرة ملايين دولار لشراء أدوية.

 

ونفى كاميرهى ارتكاب أى خطأ يتصل بمشروع الإسكان الذى يعتبر من مشروعات الحكومة الرائدة ويعرف باسم برنامج المئة يوم وقال إن تخصيص الأموال ليس من مسؤولياته.

 

 


محكمة فى الكونغو

أخبار الكونغو

مدير مكتب الرئيس

قضية اختلاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة