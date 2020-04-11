اليوم السابع
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محافظ مطروح يتابع موقف إنهاء رصف شوارع عزبة الأفراد عقب مد شبكات المرافق

السبت، 11 أبريل 2020 10:18 م
محافظ مطروح يتابع موقف إنهاء رصف شوارع عزبة الأفراد عقب مد شبكات المرافق محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موقف استكمال وإنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله ورصف شوارع منطقة عزبة الأفراد، من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، وبالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح والمديريات المعنية، عقب مد شبكات المرافق، في إطار إعادة تأهيل وتطوير عدد من مناطق المحافظة، لتوفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة السير خاصة في التجمعات السكانية.

كما تابع محافظ مطروح، الأعمال الجارية حاليا، بطريق علم الروم، من منطقة الرميلة وحتى الطريق الساحلي بمنطقة سملا، والذى يتم رصفه مع توسعته، لاستيعاب حركة السير خاصة خلال موسم الصيف السياحي، باعتباره شريان ومدخل رئيسي من الناحية الشرقية لمدينة مرسي مطروح، ووجود العديد من الشواطئ، ويجري تنفيذ الأعمال من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

و تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موقف أعمال إعادة تأهيل وتطوير الحارة البطيئة بمدخل المدينة بطريق مطروح – إسكندرية، منن الكيلو واحد في اتجاه الكيلو ٤، مرورا بموقف السيارات ومحطة أتوبيس غرب الدلتا، من أجل تيسير حركة السير والمواصلات والحد من التكدس المروري أوقات الذروة، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف شارع الشيخ عطيوة، بحري الطريق  الموازى  لطريق مدخل المدينة بداية من الكيلو ١  لتسهيل حركة السيارات والأفراد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحافظة، لأعمال ومشروعات التطوير والاستعداد للصيف، في مختلف القطاعات الخدمية والسياحية والمصيفية، إضافة إلى رصف الطرق والشوارع الداخلية بالمدن، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية، خاصة التي تعاني نقصاً في الخدمات أو التطوير، ورفع كفاءة الشوارع، أو رصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك.

 


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