اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتفقد فرق التطهير ويشيد بجهودهم المبذولة

السبت، 11 أبريل 2020 06:37 م
محافظ سوهاج يتفقد فرق التطهير ويشيد بجهودهم المبذولة محافظ سوهاج يتفقد فرق التطهير
سوهاج - عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اصطفاف معدات وفرق التطهير والتعقيم للوحدات المحلية لمراكز سوهاج، وأخميم، وحي شرق وحي غرب سوهاج "، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ سوهاج بفرق التطهير والتعقيم موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، مؤكدا أنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا، مشيرا إلى إن المحافظة حريصة على مشاركة أجهزة الدولة في تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، موجها جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة بتوفير الدعم اللازم والمشاركة في كافة أعمال التطهير.

وكانت نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة  شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة حملات التطهير والتعقيم بنطاق مدينة المنشاة وشوارع المدينة الرئيسية والفرعية وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد واستمرار اعمال التطهير والتعقيم .

وأكد شريف السيد بأن حملات التطهير والتعقيم شملت شارع السوق وشارع الطواحين وشارع النوري وشارع صلاح سالم الشرقي وبعض الشوارع الفرعيه بالمدينة مشيرا الى ان الوحدة  المحلية تعمل جاهده و بصفة مستمرة في تطهير وتعقيم المدينة وشوارعها وقراها وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.


سوهاج

محافظ سوهاج

حى شرق

كورونا

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