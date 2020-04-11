اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 04:51 م
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محافظ الوادي الجديد يوجه بتعميم تجربه استخدام سلم كهربائي لصعود النخيل.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 04:05 م
محافظ الوادي الجديد يوجه بتعميم تجربه استخدام سلم كهربائي لصعود النخيل.. صور محافظ الوادى الجديد يتفقد تجربة استخدام سلم كهربائى لتسلق النخيل
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ ،واللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه، والمهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ،تجربه استخدام سلم هيدروليكي كهربائي مجهز يساعد المزارع علي صعود النخلة لارتفاع يصل إلى ١٥ متر لإجراء كافه أعمال النظافة والتقليم والتلقيح، وجنى المحصول لأشجار النخيل بشكل آمن على المزارع نفسه، ووجه الزملوط بدراسه تعميم التجربه التي تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المزارع بدلا من العمل بالطرق التقليدية .

تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (2)
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (2)

وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد أعلنت ، أمس الجمعة، عن ظهور أول حالة في أشجار نخيل مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء حيث أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، اكتشاف أول حاله اصابه بسوسة النخيل الحمراء بالقرى الأولى بدرب الأربعين بزمام الإدارة الزراعية بباريس، وجرى التعامل فورا بالإعدام والدفن ، مؤكدا على تكليف الادارة الزراعية بباريس برئاسة المهندس سمير عبد اللطيف، بالفحص الدوري والمستمر للنخيل لحماية باريس من حشرة سوسة النخيل الحمراء.

تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (1)
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (1)

يذكر أن حشرة سوسة النخيل الحمراء ضربت أشجار النخيل في 3 مراكز إدارية هي الخارجة والداخلة والفرافرة بينما ظل مركزا باريس وبلاط لم يجري رصد أي إصابات حتى اليوم الجمعة 10 ابريل 2020 ظهرت أول إصابة بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس.

تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (3)
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (3)

وكانت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أعلنت نهاية المارس الماضي، أنه خلال شهري يناير وفبراير جرى فحص 24 ألفا و60 نخلة بمناطق الفرافرة والقصر وموط والخارجة، واكتشاف إصابة 886 نخلة تم علاجهم بالكامل من خلال فرق المكافحة الزراعية المدربة والمبيدات والأجهزة المتوفرة في كل إدارة زراعية.

تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (4)
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (4)

فيما أكد وكيل زراعة الوادي الجديد،  أن إجمالي عدد النخيل المقلع نتيجة الإصابة لم يتعد 39 نخلة، وهو رقم لا يذكر في ظل أن عدد النخيل بالمحافظة يبلغ 2 مليون و363 ألفا و731 نخلة.

تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (5)
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (5)
 
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (6)
تجربة استخدام سلك كهربائى لتسلق النخيل بالوادى الجديد (6)

 

 

 


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