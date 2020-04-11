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محافظ المنيا: صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة يوم الاثنين

السبت، 11 أبريل 2020 11:07 م
محافظ المنيا: صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة يوم الاثنين محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020 وحتي الخميس 16-4-2020، وذلك من خلال مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي، وذلك في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.

ناشد المحافظ، المواطنين المستحقين لصرف المنحة  بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد ان تصل رسالة نصيه على هاتف المستحق والتي تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من اقرب مكتب بريد أو اقرب فرع لبنك الائتمان الزراعي.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة اليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس مشدداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

أضاف المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كافة احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

 


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