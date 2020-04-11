اليوم السابع
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محافظ القاهرة يترأس حملات إزالة تعديات ترعة الطوارئ بالسلام.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 11:16 ص
محافظ القاهرة يترأس حملات إزالة تعديات ترعة الطوارئ بالسلام.. صور محافظ القاهرة يشرف على إزالات منطقة ترعة الطوارئ
كتب سيد الخلفاوى

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ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، لليوم الثالث على التوالي ، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة على جانبي محور الطوارئ بحى السلام أول ، وأكد المحافظ على استمرار حملات ازالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أراضي الدولة لفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إزالة 113 عشة مقامة على أراضى الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة  بالكامل وبها جميع الأجهزة الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات  بمشروع أهالينا (1).

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن  المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين .

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم .

 

 

إزالات منطقة ترعة الطوارئ (1)
إزالات منطقة ترعة الطوارئ 

 

محافظ القاهرة يشرف على إزالات منطقة ترعة الطوارئ (2)
محافظ القاهرة يشرف على إزالات منطقة ترعة الطوارئ 

 

محافظ القاهرة يشرف على إزالات منطقة ترعة الطوارئ (1)
محافظ القاهرة يشرف على إزالات منطقة ترعة الطوارئ 

 

إزالات منطقة ترعة الطوارئ (2)
إزالات منطقة ترعة الطوارئ 

 

إزالات منطقة ترعة الطوارئ (3)
إزالات منطقة ترعة الطوارئ 

 


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