محافظ القاهرة: تعقيم مستشفى الزيتون التخصصى للوقاية من فيروس كورونا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن فريق متخصص قام بتطهير وتعقيم مستشفى الزيتون التخصصى والمنطقة المحيطة به تحت إشراف مديرية الصحة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين .

كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قد أصدرت قرارا بإغلاق مستشفي الزيتون التخصصي لمدة 14 يوما وذلك بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) بين الطاقم الطبي بعد مخالطتهم لسيدة مسنة مصابة تم استقبالها بالمستشفى لإجراء غسيل كلوي كما أصدرت الأمانة العامة تعليمات لكافة العاملين بالمستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية الأساسية ( دقيق ، أرز ، سكر ، زيت ) والمواد البترولية ( سولار ، بنزين ، أسطوانات بوتاجاز ) تكفى لمدة 3 شهور قادمة بالمحافظة مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخبز بلدى .

وأضاف محافظ القاهرة أن المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية متوفرة بجميع مستشفيات العاصمة .

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير 19 ألف مبنى حكومى إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إزالة لمبانى مخالفة بالعاصمة مشيرًا إلى أن هذه الأعمال سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة .

وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .