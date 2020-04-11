اليوم السابع
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محافظ الدقهلية ينعى جميع ضحايا فيروس كورونا ويناشد الالتزام بإجراءات الوقاية

السبت، 11 أبريل 2020 09:13 م
محافظ الدقهلية ينعى جميع ضحايا فيروس كورونا ويناشد الالتزام بإجراءات الوقاية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع ضحايا فيروس كورونا، قائلا: "بالأنابة عن الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وعن شعب الدقهلية أتوجه بخالص العزاء لأسرهم وذويهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء وأن يمتع أهل الدقهلية ومصر بموفور الصحة.

 

وأكد مختار، أن الدقهلية تضرب أروع الأمثلة فى الالتزام والتعاون والتآخى والتماسك والتسامح، خاصة خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد فى ظل مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أى أحداث أو سلوك فردى من بعض الأهالى فى قرية البهو إنما هو سلوك فردى خارج عن المألوف ولا يعبر عن جموع شعب الدقهلية العريق وناتج عن سوء فهم لإجراءات الحماية والوقاية.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أن الأطباء هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحمايتنا من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير .

 

وقال محافظ الدقهلية، إننى أناشد جميع المواطنين أبناء الدقهلية الكرام والشرفاء الاستمرار فى التزامهم المعهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض، وعلينا جميعا استمرار التعاون خلال هذه المرحلة لرعاية المصابين والمرضى وإكرام الموتى الذين فارقونا.

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

قرية شبرا البهو

ضحايا فيروس كورونا

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