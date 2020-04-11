محافظ الدقهلية: المساهمات المالية للمجتمع المدنى تجاوزت 6 ملايين جنيه

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات المكثفة لأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمصالح وجميع أماكن تجمعات المواطنين، خاصة أيام العطلات والإجازات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك مساهمات متميزة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى توفير مستلزمات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح وأماكن التجمعات للمواطنين، مشيرا إلى أن مسهماتهم المالية والعينية تجاوزت الـ6 ملايين جنيه، مضيفا أنه تم حتى الآن استهلاك 900 طن كلور فى أعمال التطهير والتعقيم بمشاركات المجتمع المدنى بالتعاون مع قطاعى الصحة والطب البيطرى.

وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية اليوم السبت هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بالإشراف على حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين وأماكن التجمعات بنطاق حى غرب المنصورة، قد شملت الحملة تطهير وتعقيم مبنى الوحده المحلية للحى والمكاتب الإدارية والطرقات المؤدية إليها، خاصة أماكن توافد أعداد كبيرة من المواطنين مثل المركز التكنولوجى ومركز خدمة المواطنين وأيضا تعقيم وتطهير المحلات بطول شارع عبد السلام عارف والسيارات التاكسى والسرفيس التى تصادف وجودها بالشارع، وكذا منطقة بوابات قوات الأمن المركزى ومنطقة سوق الخواجات.