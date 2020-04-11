محافظ الدقهلية: المساهمات المالية للمجتمع المدنى تجاوزت 6 ملايين جنيه

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات المكثفة لأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمصالح وجميع أماكن تجمعات المواطنين، خاصة أيام العطلات والإجازات.
وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك مساهمات متميزة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى توفير مستلزمات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح وأماكن التجمعات للمواطنين، مشيرا إلى أن مسهماتهم المالية والعينية تجاوزت الـ6 ملايين جنيه، مضيفا أنه تم حتى الآن استهلاك 900 طن كلور فى أعمال التطهير والتعقيم بمشاركات المجتمع المدنى بالتعاون مع قطاعى الصحة والطب البيطرى.
وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية اليوم السبت هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بالإشراف على حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين وأماكن التجمعات بنطاق حى غرب المنصورة، قد شملت الحملة تطهير وتعقيم مبنى الوحده المحلية للحى والمكاتب الإدارية والطرقات المؤدية إليها، خاصة أماكن توافد أعداد كبيرة من المواطنين مثل المركز التكنولوجى ومركز خدمة المواطنين وأيضا تعقيم وتطهير المحلات بطول شارع عبد السلام عارف والسيارات التاكسى والسرفيس التى تصادف وجودها بالشارع، وكذا منطقة بوابات قوات الأمن المركزى ومنطقة سوق الخواجات.
ومن ناحية أخرى وفى إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أكد محافظ الدقهلية توافر السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى المشاركات الفعالة للغرفة التجارية فى هذا الشأن بتوفير السلع بأسعار مناسبة بتخفيض أسعارها عن السوق ما يبدأ من 15% إلى 20% تحقيقا لمطالب المواطنين، خاصة الفئات التى تأثرت اقتصاديا بالمحافظة نتيجة الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا على مستوى الدولة.
وعلى جانب آخر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن استرداد حقوق الدولة فيما يتعلق بملف التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات، أكد محافظ الدقهلية أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين مديرية أمن الدقهلية ومراكز وأقسام الشرطة، ومن خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية للتصدى بكل الحزم والحسم للتعديات على أراضى الدولة، خاصة التى وقعت من البعض استغلالا لأيام الحظر وتصور مرتكبيها انشغال الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وأكد المحافظ أن الدقهلية حققت معدلات متقدمة فى تنفيذ إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات لإزالة جميع التعديات بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باعتبارها قضية قومية.
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