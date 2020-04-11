محافظ الأقصر يضبط تعديات بالبناء وينقل رئيس حى شمال لتقصيره

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، العمل فى طريق نصر الله الواصل بين مدينة الأقصر ومركز ومدينة الزينية، وعقب عودته من الزيارة تمكن المحافظ من ضبط مخالفة تعديات على الأراضى الزراعية وتم إيقاف أعمال البناء بالمخالفة للقانون، حيث أنه أثناء قيامه بالمرور الدورى لتفقد المشروعات طبقاً للخطة الإستثمارية، وفى إطار خطة الرصف التى تقوم بها الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعلى الفور استدعي المحافظ، كلا من رئيس مدينة الأقصر وقيادات المدينة، موجهاً لهم اللوم بسبب عدم متابعتهم للتعديات بنطاق عملهم، وأمر بنقل رئيس حي شمال مدينة الأقصر المسئول عن المنطقة إلى مدينة إسنا، وذلك لتقاعسه عن العمل وتحرير محاضر مخالفات زراعية وإشغال طريق وتعديات لصاحب الأرض المدعو "س.ع"، والتحفظ علي معدات المقاول "أ.ع" والعمال وضبط وإحضار صاحب الأرض والمقاول، كما حذر المحافظ كافة قيادات المحافظة من التخاذل أو التقصير فى تطبيق القانون بحزم على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم، أعمال الإزالة للتعديات علي الأرض الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 500 متر علي طريق " نصر الله " بالقرب من محطة كهرباء الكرنك، وذلك لحين الإنتهاء منها معنفاً مسئولى مدينة الأقصر بسبب تخاذلهم فى تطبيق القانون متوعداً المقصرين فى أعمال إزالة المخالفات بالعقاب الفورى.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم قد قام بجولة صباح اليوم السبت، لتفقد عدد من الطرق والشوارع بمدن الأقصر والزينية لمتابعة أعمال الرصف برفقة المهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية والعقيد حاتم حمدون وكيل إدارة مرور الأقصر، وأثناء جولته لاحظ المحافظ وجود معدات بناء فأصدر توجيهاته علي الفور بإيقاف التعديات وإستدعي رئيس مدينة الأقصر ومدير الإدارة الهندسية بالمدينة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة وتابع أعمال إزالة المخالفة حتى الإنتهاء منها.

كما شدد المحافظ على ضرورة إعداد ملف وتقرير يومي من رؤساء المدن عن اعمال الازالات للتعديات وحصرها بمنتهى الشفافية، للوقوف على أنماط المباني الموجودة من مباني وتعديات تم تحرير محاضر لها وسرعة اتمام الدراسة الأمنية للقيام بحملات الإزالات محذراً من التهاون في هذا الأمر.



محافظ الأقصر يضبط مخالفة تعديات بالبناء



المحافظ يحذر من التهاون فى تنفيذ إزالات المخالفات



جانب من إزالة التعديات والبناء المخالف بالأراضى الزراعية