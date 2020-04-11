محافظ أسيوط: زراعة 240 ألف فدان قمح والانتهاء من تجهيز 27 شونة وصومعة

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز 27 مركز تجميع تشمل " الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع " بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطاق موسم الحصاد وتوريد القمح المحلى اعتباراً من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتي 15 يوليو 2020 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألف و909 فدان بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة عن العام الماضى، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكلف المحافظ مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للاستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم .

وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 240 الف و909 فدان بالمقارنة بالعام الماضى 2019 حيث بلغت مساحة الارض المزروعة حوالى 229 ألفا و84 فدان فقط لافتا الى الانتهاء من تجهيز 27 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع باجمالى سعة تخزينية بلغت 144 الف و720 طن لافتا إلى تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي 15 يوليو القادم.

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ان أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 والتى اعلنها وزير التموين فى مؤتمر صحفى يعد اعلى من سعر العام الماضى وذلك مراعاة لمتطلبات الفلاح المصرى والارتقاء بالزراعة الوطنية وذلك على النحو التالي ، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة لافتا الى ان موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة اشهر حتي 15 يوليو 2020، على ان تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتي 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتي الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتي 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عملية التوريد.

كما شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز موجها وكيل وزارة الزراعة و ومسئولى حماية النيل لتكثيف الجهود لتنفيذ جميع قرارات الإزالة وإزالة جميع المخالفات والتعديات فى مهدها بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .

جاء ذلك خلال لقائه المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمهندس على احمد هريدى مدير عام حماية الاراضى بمديرية الزراعة والمهندس مدحت عاطف مدير عام حماية النيل بالرى والمهندس جلال لطفى مفتش نيل اسيوط وذلك للتأكيد على ضرورة تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود لازالة كافة التعديات واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية وتنفيذ جميع قرارات الإزالة وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب وتنفيذ القانون .

كما ترأس وكيل وزارة الزراعة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببندر القوصية وتم تنفيذ 20 حالة إزالة باجمالى مساحة 16 قيراط و12 سهم باحواض " يوسف وسلامة وبين الطرق وعمرو " بمشاركة معدات مركز القوصية بالتعاون مع المهندسة هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية على ان تستمر الحملات بجميع قرى المحافظة .

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



ازالات القوصية



ازالات القوصية



ازالات القوصية