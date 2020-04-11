اليوم السابع
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محافظ أسوان: تعقيم 170 ألف منزل ضد "كورونا" بـ30 طن مواد مطهرة

السبت، 11 أبريل 2020 02:35 م
محافظ أسوان: تعقيم 170 ألف منزل ضد "كورونا" بـ30 طن مواد مطهرة محافظ أسوان مع أطباء المستشفى الجامعى بالعزل
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية قامت بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 170 ألف منزل، بجانب 1450 مبنى عام وخاص، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسى وفرعى أستخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة محافظة أسوان تنفيذ إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى.

وفى سياق متصل، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال التطهير والتعقيم لمنشآت جامعة أسوان بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وقدم محافظ أسوان شكره لرجال القوات المسلحة لدورهم الإنسانى والمجتمعى الذى يقدموه فى خدمة أبناء وطنهم إتساقاً مع الخطة الاحترازية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية حيث قامت بأعمال التطهير والتعقيم للعديد من المبانى والمنشآت الحكومية ، وأيضاً محطة السكك الحديدية وبعض المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.

وفى السياق نفسه، زار اللواء أشرف عطية، الفريق الطبى الذى يضم 39 طبيب وممرض وممرضة بدار الضيافة بصحارى أثناء فترة الحجر الصحى لهم بعد أن أكدت التحاليل والفحوصات الطبية ( تحليل PCR ) بسلبية أصابتهم من فيروس كورونا المستجد عقب مخالطتهم لأحد الحالات الإيجابية أثناء تحويلها من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة ، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية والعناية للفريق الطبى حتى إنتهاء فترة الحجر الصحى لهم كإجراء إحترازى ووقائى يعقبه خروجهم لإستكمال حياتهم بشكل طبيعى .

 

 


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