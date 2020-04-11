محافظة الجيزة تناشد العمالة المؤقتة عدم التوجه لصرف المنحة إلا بعد وصول الرسائل

كتب سيد الخلفاوى

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين المستحقين للمنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة والبالغة 500 جنيه بعدم التوجه لصرف الاستحقاقات من مقار البنوك أو مكاتب البريد إلا بعد أن تصلهم رسائل على هاتفهم المحمول الذى تم تسجيله مسبقا أثناء تسجيل البيانات تفيد باستحقاقهم الحصول على المنحة وتحدد موعد ومكان الصرف لهم.

وأوضحت محافظة الجيزة فى بيانا لها، أن وزارة القوى العاملة ستقوم بتقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف للتسهيل على المواطنين ولضمان عدم وجود أى تجمعات بمقار الصرف فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ونوهت محافظة الجيزة، أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف نصها كالآتي:

- مساندة العمالة غير المنتظمة

- "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى".

كما تنوه المحافظة أن وزارة القوى العاملة سوف تقوم بتخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء العد التنازلى لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من بعد غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم ، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى سيتم الصرف منه.