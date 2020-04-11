اليوم السابع
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محافظة أسوان تعلن فى بيان اكتشاف 7 حالات جديدة للإصابة بـ"كورونا"

السبت، 11 أبريل 2020 01:37 م
محافظة أسوان تعلن فى بيان اكتشاف 7 حالات جديدة للإصابة بـ"كورونا" اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم، السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 62 حالة حتى اليوم.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن عدد الحالات التى تغيرت نتائجها المعملية من إيجابى إلى سلبى بلغ 8 حالات فى يوم واحد، وإجمالى عدد حالات الشفاء 14 حالة، بينما لم تسجل الصحة بأسوان حالات وفيات جديدة، باستثناء حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة قبل ذلك.

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم الرعاية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن مستشفى أسوان الجامعى أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بفيروس كورونا معهم فى نفس القسم، ثم توفيت عقب نقلها ومحاولة علاجها داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وأظهرت نتائج التحاليل النهائية سلبية جميع عينات المرضى المخالطين، بالإضافة إلى سلبية نتيجة تحاليل 6 من الطاقم الطبى المخالط للحالة أيضاً.

كما خرجت، أمس الجمعة، حالتان جديدتان للممرضتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة.

 

بيان محافظة أسوان
بيان محافظة أسوان

 

بيان محافظة أسوان
بيان محافظة أسوان

 


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