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لدعم العمالة غير المنتظمة..

مجلس جامعة الأقصر يقرر التبرع بنسبة 25% من رواتب أعضائه لصندوق تحيا مصر

السبت، 11 أبريل 2020 12:44 ص
مجلس جامعة الأقصر يقرر التبرع بنسبة 25% من رواتب أعضائه لصندوق تحيا مصر مجلس جامعة الأقصر يقرر التبرع بنسبة 25% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قرر مجلس إدارة جامعة الأقصر برئاسة الأستاذ الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، وعمداء الكليات، التبرع بنسبة 25% من رواتبهم وبدل حضور جلسات المجلس، وكذلك بدل حضور جلسات اللجان النوعية لصندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك إيماناً بالدور المجتمعي لجامعه الاقصر في خدمة المجتمع وإتساقاً مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما ثمن رئيس جامعة الأقصر، مبادرة بعض كليات الجامعة حالياً في تبرع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لصندوق "تحيا مصر" دعماً للعمالة الغير منتظمة، حيث قامت الجامعة خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر، ببدء المرحلة الثانية من التعقيم والتطهير لمبانى الجامعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لحماية أماكن أعضاء هيئة التدريس ومكاتب الكليات المختلفة والأدراج والطرقات لمكافحة إنتشار العدوى.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أنه قامت اليوم جامعة الأقصر ببدء المرحلة الثانية لعملية تطهير وتعقيم المباني المختلفة الخاصة بالجامعة، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد وضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجامعة لمواجهة هذا الفيروس، وشدد رئيس الجامعة علي تطهير وتعقيم كافة المباني  وعدم ترك أي مكان بدون تطهير وتعقيم.

وكانت قد أطلقت جامعة الأقصر بقيادة الأستاذ دكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، مُبادرة جديد بعنوان "طلابنا غاليين علينا - خليك في بيتك"، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وهى مبادرة من الجامعة تهدف إلى تقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً مجاناً، وذلك في إطار دعم مساعي وجهود الدولة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد "covid-19" وتيسيراً للمواطنين.

 


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