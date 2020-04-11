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مترو نيويورك بؤرة انتشار لـ"كورونا".. ومطالب بحلول لأزمة التكدس (فيديو)

السبت، 11 أبريل 2020 02:39 ص
مترو نيويورك بؤرة انتشار لـ"كورونا".. ومطالب بحلول لأزمة التكدس (فيديو) عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو
كتبت: نهال طارق

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سلطت شبكة سي بي أس الأمريكية الضوء علي الزحام في مترو مدينة نيويورك بالولاية الأكثر تضررًا بوباء كورونا القاتل، مشير إلى أن عمدة المدينة بيل دي بلاسيو تعهد بحلول عاجلة لتلك الأزمة.
 
وعرضت قناة سي بي إس تقريرًا مصورًا عن الازمة تضمن مقطع فيديو نشرته مواطنة أمريكية قالت خلاله إن المترو وعربات القطارات لا تكفل أي معايير للتباعد الاجتماعي التي تتطلبها الوقاية من وباء كوفيد 19.
 
 
وأشار التقرير إلى أن عمدة نيويورك تعهد بالوصول إلى حلول سريعة للأزمة، في مقدمتها تقليص المدة الرمنية بين القطارات لخفض معدلات التكدس والكثافات داخل عربات القطارات.

الولايات المتحدة

نيويورك

مترو الانفاق

وباء كورونا

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