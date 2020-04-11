مايا مرسى مشيدة بحملة "صوت الأمة": أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة



أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بحملة التوعية المجتمعية التى أطلقتها صحيفة صوت الأمة "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة"،لوقف التنمر ضد مصابى فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد)، .

واعربت الدكتورة مايا عن فخرها أن تكون ضمن المشاركات فى هذه الحملة المتميزة، كونها تتماشى مع الظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم والوطن نتيجية تفشى فيروس كورونا .

واعربت الدكتورة مايا مرسى عن رفضها اعتبار الاصابة بالفيروس وصمة عار تستدعى البعض معاقبة المصابين بالفيروس ورفض التعامل معهم او مع المخالطين لهم واذيتهم نفسيا والتنمر بما اصابهم مشيرة إلى أن ذلك يعد شكل من اشكال العنف ويسبب اذى نفسى فى وقت يحتاج المريض فيه إلى المؤازرة والدعم النفسى،، موضحة أن الاصابة بهذا النوع من الفيروسات ليس عقاب إلهى ولا يعد جريمة تستحق أن نعاقب من يصاب بها، مشيرة أن عدم اكتشاف علاج لهذا الفيروس حتى الآن وعدم اتباع التعليمات والارشادات الطبية لتجنب الاصابة به هو السبب الرئيسى فى سرعة انتشاره بين الأفراد .

كما طالبت الدكتورة مايا مرسى الجميع بعدم التنمر ضد الأطباء والتمريض الذين يقفون فى الصفوف الأولى لمواجهة الوباء وعلاج المصابين منه، مشيرة إلى أن التنمر ضد مبادىء الانسانية وضد ما تنادى به جميع الاديان السماوية.

جدير بالذكر أنه يشارك فى الحملة عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والسياسيين، الذين يؤمنون بضرورة توعية المواطن بخطورة المرض وعدم تمييز صاحبه، لأن الإخفاء قد يتسبب فى كارثة محققة.