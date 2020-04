لحظة ثوران بركان كراكاتوا في إندونيسيا..حمم النار والرماد في الهواء (فيديو)

اندلع بركان كراكاتوا الإندونيسي في ما يُقال أنه أكثر مراحله نشاطًا منذ آخر ثوران له في عام 2018، عندما تسبب في تسونامي مميت قتل أكثر من 400 شخص، وعرضت قناة روسيا اليوم، مشاهد لالتقاط مقاطع فيديو تظهر البركان المشهور عالميا وهو ينفث سحابة من الحمم والرماد والدخان، حيث بدأ نشاطه على قمة الجبل في وقت متأخر من مساء الجمعة واستمر حتى صباح اليوم السبت.

