لحظة ثوران بركان كراكاتوا في إندونيسيا..حمم النار والرماد في الهواء (فيديو)

كتب محمد شعلان

اندلع بركان كراكاتوا الإندونيسي في ما يُقال أنه أكثر مراحله نشاطًا منذ آخر ثوران له في عام 2018، عندما تسبب في تسونامي مميت قتل أكثر من 400 شخص، وعرضت قناة روسيا اليوم، مشاهد لالتقاط مقاطع فيديو تظهر البركان المشهور عالميا وهو ينفث سحابة من الحمم والرماد والدخان، حيث بدأ نشاطه على قمة الجبل في وقت متأخر من مساء الجمعة واستمر حتى صباح اليوم السبت.

2020 just keeps on getting ‘better’: #Indonesia’s #Krakatoa volcano lights up the night sky with bursts of lava and ash



DETAILS: https://t.co/3ZCVlpl2Jn pic.twitter.com/mQ8dJwQ9Qr — RT (@RT_com) April 11, 2020

وفي وقت سابق، أطلق بركان جبل ميرابى الأكثر نشاطا فى إندونيسيا، أمس الجمعة، عمودا من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر فى ثانى ثوران كبير له خلال هذا الشهر .



لحظة ثوران البركان

وقال اجوس ويبوو الناطق باسم وكالة الحد من الكوارث الوطنية، وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسبب الثوران ونطلب من الناس التزام الهدوء وعدم الذعر لعدم دخول البركان في مرحلة خطرة وأنها ثوارن عادي وسوف تهدأ حركته".

وأشارت القناة إلى أنه غطى الرماد والرمل مناطق تبعد كيلومترات عدة عن فوهة حفرة البركان الواقع قرب العاصمة الثقافية لإندونيسيا يوجياكارتا.. لكن السلطات لم ترفع مستوى التحذير جراء النشاط البركانى .

وقد ثار البركان فى وقت سابق من هذا الشهر وأطلق سحابة ضخمة من الرماد على ارتفاع ستة آلاف، ما أدى إلى تغطية يوجياكارتا والمدينة المجاورة سولو بغبار رمادى وأجبر السلطات على إغلاق المطار .

وأدى آخر ثوران كبير لبركان ميرابى فى العام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص وأجبر على إجلاء 280 ألفا من سكان المنطقة.

وفي دولة أخرى، ثار بركان تال فى الفلبين من سبات دام 43 عامًا فى يناير الماضى، ما أدى إلى تدفق تسعة أميال من الرماد إلى المنطقة التى خربت المشهد المحيط بها بالكامل، وبعد شهرين من الثوران، شاركت وكالة ناسا صورًا لجزيرة المحيط الهادئ تظهر أن التضاريس الاستوائية التى كانت ذات أصبحت تشبه سطح القمر بلا حياة.