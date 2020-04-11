كيف تغيرت أوجه إنفاق الشعب الأمريكى بسبب كورونا.. نيويورك تايمز تجيب

كتبت: نهال طارق

قالت نيويورك تايمز إن تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة تسبب في اضطرابات شاملة للاقتصاد وتغييرات جذرية في كيفية إنفاق الناس لأموالهم.

وفي خلال أسابيع قليلة توقفت أساسيات الاقتصاد الأمريكي حيث أصبحت الطائرات والمطاعم فارغة وفي العديد من الولايات أغلقت الشركات التي تعتبر غير ضرورية ومن ضمنها متاجر السلع الفاخرة، وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "هذا أكبر انخفاض في إنفاق المستهلكين شهدناه على الإطلاق".

وشهدت بعض الشركات مثل Walmart و Amazon و Uber Eats ارتفاعات كبيرة في المشتريات. لكن البيانات أظهرت أن عملاء العديد من الشركات الأخرى توقفوا ببساطة عن الإنفاق.

ووفقًا للتقرير ارتفعت مبيعات البقالة حيث اتجه الناس إلى إعداد الطعام في المنزل، حيث شهدت متاجر البقالة زيادة كبيرة في الطلب. في فترة 7 أيام انتهت في 18 مارس وارتفعت مبيعات البقالة بنسبة 79% عن العام السابق.

انخفضت المبيعات بعد ذلك لكنها لا تزال أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 7% في الفترة بين 26 مارس و1 أبريل.

وقد انخفض الإنفاق على السفر حيث ساعدت أوامر البقاء في المنزل الصادرة في جميع الولايات في الأسابيع الأخيرة على القضاء على صناعة السفر حيث توقف الإنفاق على شركات الطيران والفنادق والرحلات البحرية وتأجير السيارات، كما شهدت مواقع حجز السفر عبر الإنترنت انخفاض في المبيعات.

وتراجعت المبيعات في قطاع السفر خلال الشهر الماضي مع انخفاض عائدات الأسبوع المنتهي في 1 أبريل بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت مبيعات المطاعم على الرغم من أنه في فترات الركود السابقة كان أداء شركات الخدمات مثل المطاعم جيدًا نسبيًا ولكن ليس هذه المرة بسبب توجيهات الابعاد الاجتماعي حيث صدرت أوامر لمعظم المطاعم في جميع أنحاء البلاد بالتوقف عن تقديم خدمة تستدعي الجلوس في المكان.

بالإضافة إلى المساهمة في الارتفاع القياسي في مطالبات البطالة من المرجح أن تؤدي صناعة المطاعم التي توشك على الدمار إلى ازدياد المشاكل الاقتصادية على نطاق أوسع.

ووفقا للتقرير تضرر أيضًا الإنفاق على وسائل الإعلام والترفيه حيث ان العديد من وسائل الترفيه المفضلة في أمريكا هي ببساطة محظورة، يتم إغلاق دور السينما والحدائق الترفيهية كما هدأت النوادي وقاعات الحفلات الموسيقية في جميع الولايات.

ولكن في حين أن معظم أنواع الترفيه التي تتطلب من الناس التجمع هناك بعض الصناعات التي لاقت رواجا حيث يزداد الإنفاق على شركات ألعاب الفيديو.

التسوق انخفض بشكل عام حتى قبل تفشي الوباء كانت صناعة التجزئة تعاني من الركود حيث كانت تكافح من أجل التكيف مع صعود التجارة الإلكترونية وخصم العلامات التجارية ولكن الازمة الحالية جعلت الأمور أسوأ بكثير، فشهدت المتاجر الكبرى والأزياء ومحلات الأحذية الرياضية وغيرها في الصناعة انخفاض الإيرادات في الأسابيع الأخيرة.

أما بالنسبة للإنفاق على النقل فانه يحاول البقاء في ظل الاغلاقات فبالنسبة للكثيرين العمل من المنزل يعني عدم الحاجة للتنقل ونتيجة لذلك شهدت سيارات الأجرة وشركات النقل الذكي مثل Uber و Lyft وخدمات النقل الجماعي ومواقف السيارات انخفاضًا حادًا في المبيعات..

ومن المفارقات أن الإنفاق على الصحة انخفض أيضًا حيث لا أحد يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية هذه أخبار سيئة لشركات اللياقة البدنية وهو أمر مؤسف أيضًا لشركات التجميل حيث يلزم الجميع منازلهم.

لقد انخفض الإنفاق على نطاق واسع في جميع أنحاء صناعة الرعاية الصحية في الوقت الحالي ، لأن أولئك الذين يجرون إجراءات اختيارية ، وأطباء الأسنان والمتخصصون الذين لا يعملون على الاستجابة لحالات فيروس كورونا يقومون بأعمال أقل، وبعض المستشفيات، التي تواجه عائدات أقل من الأعمال غير الطارئة الملغاة خفضت أجر الأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين.

قال تيلي: "من المدهش أننا شهدنا بالفعل انخفاضًا في الإنفاق على الرعاية الصحية ، حتى في هذه البيئة".