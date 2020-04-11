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كوريا الجنوبية تلزم منتهكى العزل استخدام الأساور الإلكترونية لاحتواء كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 09:00 ص
كوريا الجنوبية تلزم منتهكى العزل استخدام الأساور الإلكترونية لاحتواء كورونا أساور إلكترونية
كتب محمد جمال

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قالت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها ستلزم الأشخاص الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل أفضل، وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون: إن بلاده ستلزم منتهكي قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية، نظراً لأن عدد حالات الأشخاص الذين ينتهكون قواعد الحظر الذاتي في الأسابيع الأخيرة قد أثار القلق، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

وقال تشونغ خلال اجتماع بمقر اللجنة المركزية لإجراءات مواجهة الكوارث والأمن في سول «بعد دراسة عميقة، قررت الحكومة وضع أساور إلكترونية في أيدي الأشخاص الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي، مثل الخروج دون إخطار، وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية».

 

وتابع «لقد استمعنا إلى خبراء في مجال الحجر الصحي، وقمنا بجمع أراء من مجتمعات مختلفة».

 

وفي دراسة أُجريت مؤخراً بمشاركة ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بتكليف من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، أيد 80.2% من الأشخاص، فكرة استخدام الأساور الإلكترونية لتعقب أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

 

لكن بعض الأشخاص، أشاروا إلى أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.


أساور إلكترونية

كوريا الجنوبية

كورونا

فيروس كورونا

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