كورونا × صور.. مومباى تفحص مواطنيها ودفن ضحايا الفيروس فى نيويورك

وكالات

ليس لسكان العالم حديثا غير الحديث عن تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم، لذا فإن ما تعيشه البشرية خلال الفترة الحالية لن يمر مرور الكرام، فهناك من يحرص على تسجيل هذه الفترة بمختلف الطرق ، التي تاتى في مقدمتها الصور الفوتوغرافية التي ترصد كثيرا من الإحداث وتسجلها.

الإحتفال فى كاتدرائية روسية



إمرأة فى كاتدرائية فى أومسك

إمرأة روسية ترتدى قناع للوجه داخل كاتدرائية في أومسك، عند حضور خدمة مكرسة للعيد الأرثوذكسى القادم لإحياء ذكرى دخول اليسوع إلى القدس، وذلك وسط تفشى فيروس كورونا في البلاد.

لوحة جدارية تحذر من كورونا



شاب يركب دراجه يمر أمام لوحدة جدارية لكورونا فى لندن

شاب يركب دراجته مارا أمام لوحة جدارية مرسومه للتحذير من تفشى فيروس كورونا في لندن، حيث قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، الجمعة، إن عدد الوفيات فى المملكة المتحدة جراء تفشى وباء كورونا ارتفع 980 حالة إلى 8958.

أقنعة الوجه للوقاية فى ايطاليا



إمرأة تساعد زوجها على إرتداء قناع الوجه فى إيطاليا

رجل وزوجته خلال إرتداء قناع الوجه للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في منزلهما في سان فيورانو ، وهي إحدى مدن "المنطقة الحمراء" الأصلية في شمال إيطاليا التي تم إغلاقها منذ فبراير .

دفن ضحايا كورونا فى نيويورك



دفن أحد ضحايا كورونا فى نيويورك

مشيعون يحضرون جنازة لأحد ضحايا فيروس كورونا في مقبرة جرين وود في حي بروكلين، حيث أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أن إجمالى حالات الوفاة داخل الولاية قد وصل إلى 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة.

حذر سكان العالم لمواجهة كورونا



سكان العالم يخشون من تفشى كوورنا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، على مستوى العالم المليون ونصف حالة، وتجاوز عدد الوفيات الـ 100 ألفا، لذا كل الدول أعلنت إستمرار الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار الفيروس القاتل منها التباعد الإجتماعى.

الرئيس الأوكرانى يزور أحد المستشفيات



الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي

تفقد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم أحد المستشفيات الميدانية التى تقع تحت إشراف الجيش الأوكرانى، لمواجهة فيروس كورونا بالبلاد، وسجلت السلطات الصحية فى أوكرانيا 308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2511 حالة ووفاة 73 آخرين.

فحص النساء فى مومباى



فحص المواطنين فى مومباى

فحص النساء سكان من دارافي ، أحد أكبر الأحياء الفقيرة في آسيا ، باستخدام مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء لفحص درجة حرارتهم كإجراء وقائي ضد انتشار مرض فيروس التاجي في مومباى بدولة الهند.