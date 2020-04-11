فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يسلم كمامات وقفازات لعمال ورش تطهير الشوارع

كفر الشيخ – محمد سليمان

وزع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، " الكمامات والقفازات " على عدد من عمال النظافة بالمراكز والمدن، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وثمّن محافظ كفرالشيخ، دور عمال منظومة النظافة لأنهم خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بشوارع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على حرصه الشديد بتوزيع الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة الذين ينتشرون فى الشوارع، لرفع القمامة والمخلفات، وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم، كذا التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون إخلال بالعمل.

كما أشرف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ،على تطبيق أعلى معايير التطهير والتعقيم بشوارع وميادين العاصمة، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش بالمحافظة، خاصة يومى الجمعة والسبت، بمشاركة معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وذلك يأتى فى إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، ونائبه، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والميادين بشرق المدينة، فضلاً عن مؤسسة " دار الأمل للإيواء "، بالإضافة إلى المدينة الجامعية لطلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم فى كافة مراكز ومدن المحافظة بالأماكن ذات كثافة عالية، لافتاً إلى جهود الدولة المصرية بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على متابعة توزيع مواد التطهير، وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن، وذلك استكمالاً لخطة التطهير، بالإضافة إلى استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لتنفيذ خطة الدولة فى إطار من التعاون والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بمديرية الأمن ممثلة فى الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وأجهزة الحكم المحلي، ومعدات الإدارات الزراعية، والمشاركة المجتمعية، كذا جهود رجال القوات المسلحة، فى أعمال تعقيم وتطهير المؤسسات والمصالح الحكومية والمنشآت والشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.