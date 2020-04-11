اليوم السابع
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فيديو.. نشاط بركانى فى أيسلندا وعلماء يحذرون: قد يسبب دمارا لعدة قرون

السبت، 11 أبريل 2020 05:19 م
فيديو.. نشاط بركانى فى أيسلندا وعلماء يحذرون: قد يسبب دمارا لعدة قرون نشاط بركانى
كتب وكالات

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شهدت شبه جزيرة ريكيانيس القريبة من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك نشاط بركاني، لم يحدث منذ 800 عام، ما دفع العلماء للتحذير من دمار يستمر لعدة قرون، بحسب "سبوتنيك" .

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شبه الجزيرة التى تقع إلى الجنوب الغربى من ريكيافيك، لم تشهد أى ثوران بركانى منذ 800 عام.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ 21 يناير  شهدت شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب العاصمة الأيسلندية أكثر من 8000 زلزال وحوالى 10 سم من ارتفاع الأرض بسبب عمليات الانصهار تحت الأرض.

​ويقول العلماء إن المعطيات المسجلة مؤخرا تشير إلى أن المنطقة أصبحت "نشطة" مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن ديف ماك جارفي، عالم البراكين بجامعة لانكستر البريطانية، القول "يبدو أن هذه المنطقة تستيقظ شيئا فشيئا، بعد أن كانت خاملة لعدة قرون".

وكان آخر ثوران بركانى حدث فى المنطقة، كان قبل نحو 800 عام واستمر نحو 3 قرون، وغطى مساحة تبلغ حوالى 50 كيلومترا مربعا.


نشاط بركانى

أيسلندا

أخبار أيسلندا

زلازل بسبب بركان

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