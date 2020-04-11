فيديو.. مدينة ووهان الصينية معقل تفشى كورونا تحتفل بانتهاء حظر التجول

كتب مصطفى عنبر

احتفلت مدينة ووهان الصينية-معقل تفشى فيروس كورونا- بانتهاء فترة حظر التجول في المدينة، حيث تم اضاءة المباني بالأنوار المختلفة ، وامتلأت سماء المدينة بالبالونات الهوائية متعددة الأشمال، وأيضا إزالة المتاريس من الطرق التي كانت تستخدم في أوقات الحطر لمنع السيارات من السير في الشوارع.

وكانت السلطات الصينية قررت رفع حالة الإغلاق عن مدينة ووهان، أول بؤرة تفشي لفيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، أن السلطات الصحية في مقاطعة هوبي التي تضم مدينة ووهان، أعلنت عن سلسلة من اللوائح الجديدة بشأن تخفيف القيود على الحركة في المنطقة.

وأوضحت أن من ضمن تلك اللوائح، رفع حالة الإغلاق عن مدينة ووهان التي تضم 11 مليون نسمة والتي دخلت في حجر صحي منذ 23 يناير ، بهدف منع انتشار كورونا.

ويأتي قرار السلطات الصحية إثر عدم تسجيل المدينة أي حالة إصابة بالفيروس بين السكان المحليين في الأيام الخمسة الأخيرة.

ويشار أن كورونا قتل قرابة 3 آلاف و300 شخص وأصاب أكثر من 81 آخرين، في بر الصين الرئيسي.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر 2019