أعلنت شركتا طيران "بامبو إيروايز" و"فيت جيت إير" الفيتناميتان، اليوم السبت، استئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى التى فرضتها حكومة البلاد لمدة 15 يوما، وذكرت خطوط "بامبو إيروايز" - في بيان نقلته شبكة "نيوز آسيا" السنغافورية المعنية بالشأن الآسيوي - أنه "سيتم استئناف العمل على خط "هانوي-هو تشي منه" ابتداء من 16 أبريل الجاري، بينما ستعود الخطوط الأخرى إلى العمل ابتداء من 20 أبريل".
كما أعلنت شركة الطيران "فيت جيت" الجوية أنها ستستأنف الطيران على الخطوط الداخلية اعتبارًا من الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها وضعت جدولا متوقعا قد يخضع للتغيير.
كانت فيتنام قد فرضت منذ أواخر مارس الماضي قيودا على الرحلات الداخلية، كما اعتمدت قواعد التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصاب 257 شخصًا حتى الآن، ولم تسجل البلاد أي وفيات جراء الإصابة به.
واقترح نائب وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، الاثنين الماضي، تمديد فترة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وهو اقتراح ما زالت الحكومة تدرسه.
وكانت فيتنام، أرسلت، مارس الماضى، عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحي مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هربا من وباء فيروس كورونا المنتشر في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن فيتنام واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا، فقد ضمنت جهودها لمكافحة الفيروس، التي حظيت بالإشادة في الداخل، تقليل عدد الإصابات بها مقارنة بالعديد من دول الجوار.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه بحلول اليوم الخميس، بلغ عدد الذين تم عزلهم في المراكز التي يديرها الجيش 44955، بانخفاض نحو 15 في المئة عن أرقام يوم الاثنين، مع انتهاء الحجر الصحي لكثيرين ممن عادوا إلى الوطن في بدايات مارس، وقال مسؤول طبي في مطار نوي باي في هانوي لرويترز "يخضع جميع الركاب لفحص سريع".
وأضاف "يتم نقل المصابين بأي أعراض إلى المستشفى وإرسال الباقي إلى معسكرات الحجر الصحي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة