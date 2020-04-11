كما أعلنت شركة الطيران "فيت جيت" الجوية أنها ستستأنف الطيران على الخطوط الداخلية اعتبارًا من الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها وضعت جدولا متوقعا قد يخضع للتغيير.

كانت فيتنام قد فرضت منذ أواخر مارس الماضي قيودا على الرحلات الداخلية، كما اعتمدت قواعد التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصاب 257 شخصًا حتى الآن، ولم تسجل البلاد أي وفيات جراء الإصابة به.

واقترح نائب وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، الاثنين الماضي، تمديد فترة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وهو اقتراح ما زالت الحكومة تدرسه.