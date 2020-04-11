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فض 3 أسواق بقري مركز أبوحماد بالشرقية لمواجهة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:28 م
فض 3 أسواق بقري مركز أبوحماد بالشرقية لمواجهة كورونا فض الاسواق بقري ابوحماد
الشرقية -فتحية الديب

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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالتنسيق مع مركز شرطة أبوحماد، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، اليوم، بفض 3 أسواق بقري " الأسدية وكفر حافظ والشيخ زكري"

 وذلك تنفيذا لقرار  لدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رقم ( ٣٨٥٧) بمنع تنظيم وإقامة الاسواق الاسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات السويقات الشعبية والباعةالجائلين بنطاق كل مركز ومدينة  وغلق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساء، وذلك فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهةفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.


 


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