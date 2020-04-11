فض فرح وتشميع مخزن حبوب وغلق سايبر بحملات مختلفة بمدن القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بعدد من مدن محافظة القليوبية جولات مسائية، بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال الذي أعلنه رئيس الوزراء، والذي يبدأ من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من انتشاره بين المواطنين نتيجة التجمعات.

فى إطار متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا ومنها غلق كامل للمحلات التجارية والحرفية وعدم إقامة الأسواق والسويقات والأفراح، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمتابعة غلق المحلات التجارية والحرفية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة بقيادة سمير عمر نائب رئيس المدينة بتشميع مخزن حبوب بطريق الرشاح بناحية أجهور الكبرى.

كما أسفرت الحملة أيضا عن فض أحد الأفراح بناحية أجهور الكبرى التابعة للمدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تفشى فيروس كورونا.

كما شن فريق الأزمات بمدينة شبين القناطر بناءا على تعليمات غريب أحمد على رئيس المدينة، حملة لمتابعة غلق المحال وتطبيق قرار الحظر، حيث أسفرت الحملة عن غلق سايبر ظل يعمل حتى منتصف الليل مخالفا قرار رئيس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمخالفة وغلق وتشميع المكان.

فيما قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، حملة التطهير والتعقيم المكبرة التى تقوم بها مدينة بنها، وقد رافقه خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، حيث تم الإشراف على تطهير وتعقيم العديد من الشوارع بالمدينة وقري مدينة بنها.



أثناء مداهمة السايبر



السايبر



تشميع مخزن حبوب بطوخ



فريق الأزمات بشبين القناطر



فض الفرح بطوخ