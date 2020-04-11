فريق طبى من معهد القلب بالقاهرة يصل مستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، فريقا من أطباء معهد القلب، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين المستشفى والمعهد، وأعلن مستشفى العريش العام فى بيان أن الفريق يترأسه الدكتور سعيد مرجان، استشارى قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، ويضم الدكتور محمود عبد القادر، أخصائى قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، وشعبان محمود فنى أشعة بمعهد القلب القومى، و زكريا رمضان مشرف تمريض بمعهد القلب القومى.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، إن الفريق الطبى يقوم بالكشف وإجراء العمليات اللازمة للمرضى مجانا. وأوضح بيان لمستشفى العريش العام أن فريق الأطباء وصل للمستشفى فى إطار تنفيذ بروتوكول أطباء معهد القلب القومى، الذين تتكرر زيارتهم أسبوعيا لمستشفى العريش بشمال سيناء .وبدأ وصول قافلة أطباء معهد القلب بشمال سيناء مطلع العام الماضى، ويقوم بعمل قسطرة تشخيصية، وتركيب دعامات، وقسطرة طرفية، والكشف على الحالات التى تحتاج جراحة فى معهد القلب مجانا، من خلال تحويلات الطوارئ والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

كانت إدارة مستشفى العريش قد أعلنت تنفيذها حملات تطهير وتعقيم لمبانى مستشفى العريش العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تحت رعاية الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية باستخدام وسائل التعقيم والتطهير حفاظاً على صحة المرضى وصحة العاملين بها والأماكن التى لها علاقة بتواجد الجمهور اليومى، للحفاظ على الصحة العامة ضد انتشار فيروس كورونا.

كما تشهد المستشفى عمليات التطهير والتعقيم باستخدام الأدوات المختلفة بصورة دورية، وتدريب العديد من مقدمى الخدمة الصحية على جميع الأدوات اللازمة للوقاية من الإصابة وأيضاً للتعامل الفورى مع أى حالة يشتبه فى إصابتها، كما تم تنفيذ حملات توعية من خلال تنظيم ندوات مع العاملين بالمستشفى وتوزيع الملصقات الارشادية المختلفة. كما تم اعتماد بروتوكولات مختلفة للتعامل مع أى حالة يشتبه فى إصابتها، مع استمرار العمل بالمستشفى، وعدم تأثرها بأعمال التعقيم المستمرة .