اليوم السابع
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فرنسا: وفيات كورونا تجاوزت 13 ألفا بعد قفزة ضحايا دور المسنين

السبت، 11 أبريل 2020 02:32 ص
فرنسا: وفيات كورونا تجاوزت 13 ألفا بعد قفزة ضحايا دور المسنين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قفز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا نحو 987 حالة أو ثمانية في المئة إلى 13197 بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين لكن عددا من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.

دد المتوفين بكورونا في فرنسا يتجاوز 13 ألفا بعد قفزة في وفيات دور المسنين

 
باريس 10 أبريل نيسان وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة في البلاد بعدد 7120 إلى 124869.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.

وقالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن عدد الحالات الموجودة في الرعاية المركزة بلغ 7004 بتراجع 62 حالة أو 0.9 بالمئة بعد تراجع بنسبة واحد في المئةيوم الخميس.

وقال جيروم سولومون مدير وزارة الصحة في بيان صحفي يومي عبر دائرة تلفزيونية "نحن في طريقنا إلى الاستقرار على ما يبدو، وإن كان ذلك عند مستوى مرتفع".

 

 


فرنسا

كورونا

ايمانويل

ماكرون

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