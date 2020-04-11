اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تستخدم طائرات "الدرون" لتعقيم الشوارع من كورونا لأول مرة.. فيديو

السبت، 11 أبريل 2020 12:58 م
فرنسا تستخدم طائرات "الدرون" لتعقيم الشوارع من كورونا لأول مرة.. فيديو تعقيم شوارع فرنسا بطائرات الدرون
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدمت السلطات الفرنسية الطائرات بدون طيار المعروفة بـ"الدرون" للمرة الأولى، لتعقيم المدن والشوارع الرئيسية بالمواد المطهرة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعرضت وسائل إعلام عالمية جانبا من تجهيز الفرق الطبية في باريس، الطائرات الدرون بمواد التعقيم، وظهر أعضاء الفرق الطبية وهم يرتدون البدل الواقية والأقنعة ويسيرون طائرات الدرون في أماكن تحرك المواطنين، لتعقيم الشوارع وكراسي الجلوس في الشوارع للحد من عدوى وباء كورونا العالمي.

وفي ذات السياق، قفز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا نحو 987 حالة أو ثمانية في المئة إلى 13197، بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين، لكن عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.

تعقيم شوارع فرنسا بطائرات الدرون
تعقيم شوارع فرنسا بطائرات الدرون

 

وبذلك يتجاوز عدد المتوفين بكورونا في فرنسا 13 ألفا بعد قفزة في وفيات دور المسنين.

 

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.

 

وعلى جانب آخر، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس الجمعة، إن الحكومة جنبت 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) للمساهمة في ضخ رأسمال بالشركات الكبرى التي تواجه صعوبات لتخطي أزمة فيروس كورونا.

 

كان لو مير كرر تعهدا بمساعدة كبرى الشركات الفرنسية في تجاوز أزمة فيروس كورونا عبر شراء حصص فيها أو حتى تأميمها إذا اقتضت الضرورة.

 

وقال لو مير لإذاعة فرنسا 1 "قررنا وضع ائتمان في الصندوق، وضع 20 مليار يورو في الصندوق الخاص لدعم رأسمال الشركات التي تحتاجه، سواء كانت عامة أو خاصة".

 

والأموال مخصصة ضمن حزمة تدابير للأزمة زادها لو مير لأكثر من مثليها أمس الخميس لتبلغ 100 مليار يورو والتي من المقرر أن ينظر البرلمان في الموافقة عليها الأربعاء القادم.

 

وإير فرانس كيه.إل.إم الأولى في قائمة الشركات التي ربما تحتاج لأموال حكومية، إذ قالت أمس الخميس إنها تتوقع أن تساعد الحكومتين الفرنسية والهولندية في تلبية احتياجاتها من السيولة مع توقف السفر جوا.


طائرات الدرون

فرنسا

تعقيم الشوارع

وفيات كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة