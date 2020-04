فرنسا تستخدم طائرات "الدرون" لتعقيم الشوارع من كورونا لأول مرة.. فيديو

استخدمت السلطات الفرنسية الطائرات بدون طيار المعروفة بـ"الدرون" للمرة الأولى، لتعقيم المدن والشوارع الرئيسية بالمواد المطهرة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعرضت وسائل إعلام عالمية جانبا من تجهيز الفرق الطبية في باريس، الطائرات الدرون بمواد التعقيم، وظهر أعضاء الفرق الطبية وهم يرتدون البدل الواقية والأقنعة ويسيرون طائرات الدرون في أماكن تحرك المواطنين، لتعقيم الشوارع وكراسي الجلوس في الشوارع للحد من عدوى وباء كورونا العالمي.

First use of drones to fight #coronavirus in France pic.twitter.com/KrSA8fTeqZ