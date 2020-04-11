فرنسا تستخدم طائرات "الدرون" لتعقيم الشوارع من كورونا لأول مرة.. فيديو

كتب محمد شعلان

استخدمت السلطات الفرنسية الطائرات بدون طيار المعروفة بـ"الدرون" للمرة الأولى، لتعقيم المدن والشوارع الرئيسية بالمواد المطهرة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعرضت وسائل إعلام عالمية جانبا من تجهيز الفرق الطبية في باريس، الطائرات الدرون بمواد التعقيم، وظهر أعضاء الفرق الطبية وهم يرتدون البدل الواقية والأقنعة ويسيرون طائرات الدرون في أماكن تحرك المواطنين، لتعقيم الشوارع وكراسي الجلوس في الشوارع للحد من عدوى وباء كورونا العالمي.

First use of drones to fight #coronavirus in France pic.twitter.com/KrSA8fTeqZ — CGTN (@CGTNOfficial) April 11, 2020

وفي ذات السياق، قفز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا نحو 987 حالة أو ثمانية في المئة إلى 13197، بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين، لكن عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.



تعقيم شوارع فرنسا بطائرات الدرون

وبذلك يتجاوز عدد المتوفين بكورونا في فرنسا 13 ألفا بعد قفزة في وفيات دور المسنين.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.

وعلى جانب آخر، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس الجمعة، إن الحكومة جنبت 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) للمساهمة في ضخ رأسمال بالشركات الكبرى التي تواجه صعوبات لتخطي أزمة فيروس كورونا.

كان لو مير كرر تعهدا بمساعدة كبرى الشركات الفرنسية في تجاوز أزمة فيروس كورونا عبر شراء حصص فيها أو حتى تأميمها إذا اقتضت الضرورة.

وقال لو مير لإذاعة فرنسا 1 "قررنا وضع ائتمان في الصندوق، وضع 20 مليار يورو في الصندوق الخاص لدعم رأسمال الشركات التي تحتاجه، سواء كانت عامة أو خاصة".

والأموال مخصصة ضمن حزمة تدابير للأزمة زادها لو مير لأكثر من مثليها أمس الخميس لتبلغ 100 مليار يورو والتي من المقرر أن ينظر البرلمان في الموافقة عليها الأربعاء القادم.

وإير فرانس كيه.إل.إم الأولى في قائمة الشركات التي ربما تحتاج لأموال حكومية، إذ قالت أمس الخميس إنها تتوقع أن تساعد الحكومتين الفرنسية والهولندية في تلبية احتياجاتها من السيولة مع توقف السفر جوا.