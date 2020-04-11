فرق الهلال الأحمر المصرى يجهز مواد غذائية لتوزيعها فى عدد من المحافظات

كتب سيد الخلفاوى

نفذ متطوعو الهلال الأحمر بالبحر الأحمر بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر أعمال الرش والتعقيم والتوعية والإرشاد بمنطقة البازارات وميدان الدهار وميدان ويمبى فخورين بمتطوعى الهلال الأحمر وشباب الغرفة التجارية.

وفى السياق قامت الفرقة "9" التابعة لفرع الهلال الأحمر بمحافظ قنا بالتوجه لمحطه قنا وفرعى فودافون واتصالات لنشر التوعية وطرق الوقاية من الفيروسات فى الأماكن المزدحمة.

وفى الدقهلية نظم متطوعو الطوارئ بفرع الهلال الاحمر المصري دخول المستفيدين من المعاشات وتعقيمهم وتوعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا وذلك بمقار البنوك، الكائنة بميدان محافظة الدقهلية.

وفى محافظة الغربية قام فرع الهلال الأحمر المصرى بتجهيز وتعبئة (100) كرتونة مواد غذائية وتوصيلها لأهلنا فى قرية الهياتم التى تم عزلها مؤخرا لظهور حالات اصابة بفيروس كورونا بها.

كما اطلق الهلال الأحمر المصرى فرع بورسعيد فاعليات الحملة الخاصة بالتطهير والتعقيم على مستوى المحافظة حيث شملت الحملة عده اماكن منها ( قسم شرطه الزهور )، حيث قام المتطوعين برش وتعقيم مكاتب ومرافق القسم بالإضافة لمبيت الأفراد والجنود ومرافقهم بأسلوب علمى وفق تدريب من احد المتخصصين بمركز تدريب المبيدات ومكافحه القوراض والحشرات التابع لمديريه الزراعة بالإضافة لأعمال التوعية وتوزيع البرشورات على العاملين.

جدير بالذكر ان الحملة تستمر لمده اسبوعين وفق خطه عمل الهدف منها تغطيه جميع أحياء المحافظة، وتأتى هذه الحملة فى اطار دور الهلال الأحمر المصرى فرع بورسعيد كجهة مساعده للسطات العامة فى الأزمات والكوارث.

واستمرت جهود فرق التدخل التابعة للهلال الأحمر المصرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت فرق التدخل أثناء الطوارئ في محافظة أسوان بعمل حملة موسعة للتوعية ولتطهير وتعقيم المقرات المختلفة من المؤسسات الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الأسر المنتجة والحضانات ووحدة السيل الاجتماعية ومكتب تأهيل ذوي الإعاقة، ومخازن المديرية، ووحدة أسوان أول الاجتماعية والثانية.